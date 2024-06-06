Франція обіцяє €650 мільйонів на допомогу Україні у ключових секторах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Франція обіцяє €650 мільйонів на допомогу Україні у ключових секторах

Казна та Політика
32
Франція обіцяє €650 мільйонів на допомогу Україні у ключових секторах
Франція обіцяє €650 мільйонів на допомогу Україні у ключових секторах
Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції буде підписано дві угоди щодо підтримки ключових секторів економіки та критичної інфраструктури на загальну суму 650 мільйонів євро.
Про це повідомили під час телефонної пресконференції у Єлисейському палаці.
Читайте також
Французьке агентство розвитку (AFD) надасть «прогнозовані кошти у розмірі 400 млн євро у вигляді кредитів та 50 млн євро у вигляді грантів до 2027 року з метою розширення своєї діяльності в Україні», — заявили там. Кошти підуть на підтримку зокрема, в енергетичному та транспортному секторах.
Друга угода на 200 мільйонів євро стосуватиметься створення двостороннього фонду, який буде підтримувати проекти за участю компаній з французькою часткою капіталу.
«Ці кошти будуть використані для фінансування великих проєктів, для зміцнення або заміни енергетичної інфраструктури, яка виходить з ладу, а також у сферах транспорту, водопостачання, охорони здоров’я та сільського господарства», — деталізували в Єлисейському палаці.
Читайте також
Нагадаємо, 6 та 7 червня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Франції. На 6 червня запланована його участь в урочистостях з нагоди 80 річниці висадки союзницьких сил в Нормандії, а 7 мого червня в Парижі відбудеться виступ в Національній асамблеї та переговори в Єлисейському палаці з Еммануелем Макроном.
Це буде вже четвертий візит президента України до Франції з початку повномасштабного вторгнення.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.