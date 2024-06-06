Франція обіцяє €650 мільйонів на допомогу Україні у ключових секторах — Finance.ua

Франція обіцяє €650 мільйонів на допомогу Україні у ключових секторах Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Франція обіцяє €650 мільйонів на допомогу Україні у ключових секторах

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції буде підписано дві угоди щодо підтримки ключових секторів економіки та критичної інфраструктури на загальну суму 650 мільйонів євро.

Про це повідомили під час телефонної пресконференції у Єлисейському палаці.

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Французьке агентство розвитку (AFD) надасть «прогнозовані кошти у розмірі 400 млн євро у вигляді кредитів та 50 млн євро у вигляді грантів до 2027 року з метою розширення своєї діяльності в Україні», — заявили там. Кошти підуть на підтримку зокрема, в енергетичному та транспортному секторах.

Друга угода на 200 мільйонів євро стосуватиметься створення двостороннього фонду, який буде підтримувати проекти за участю компаній з французькою часткою капіталу.

«Ці кошти будуть використані для фінансування великих проєктів, для зміцнення або заміни енергетичної інфраструктури, яка виходить з ладу, а також у сферах транспорту, водопостачання, охорони здоров’я та сільського господарства», — деталізували в Єлисейському палаці.

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Нагадаємо, 6 та 7 червня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Франції. На 6 червня запланована його участь в урочистостях з нагоди 80 річниці висадки союзницьких сил в Нормандії, а 7 мого червня в Парижі відбудеться виступ в Національній асамблеї та переговори в Єлисейському палаці з Еммануелем Макроном.

Це буде вже четвертий візит президента України до Франції з початку повномасштабного вторгнення.

Укрінформ За матеріалами:

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