У парламенті Франції підтримали передачу Україні конфіскованих активів рф — Finance.ua

У парламенті Франції підтримали передачу Україні конфіскованих активів рф Сьогодні 17:21 — Казна та Політика

У парламенті Франції підтримали передачу Україні конфіскованих активів рф

Заяви про «підтримку України без обмежень» слід підкріплювати конкретними діями. Зокрема, конфіскацією російських активів, заморожених у Європі, та їх використанням для підтримки України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав депутат Національної асамблеї Франції Жюльєн Байю, який є співавтором резолюції щодо конфіскації.

«Мене непокоїть те, що нам необхідно діяти злагоджено. Добре сказати, що нам потрібно прагнути перемоги в Україні, щоб Україна перемогла Росію. Але нам потрібно бути послідовними. Я виступаю за конфіскацію заморожених російських активів», — сказав він.

При цьому Байю заявив, що президент Франції Емманюель Макрон «соромиться цих заходів у відповідь».

«Давайте візьмемо ці гроші та віддамо їх Україні на військові цілі та на відновлення країни. На мій погляд, це найконкретніша, найбезпосередніша конкретна підтримка, яку ми можемо надати. І я не розумію, як можна говорити „немає обмежень“ і займати таку двозначну позицію», — сказав він.

За його словами, це проблема і для Франції, тому що уряд оголосив про урізання бюджетних видатків на 10 млрд євро на державні послуги, на освіту, на охорону здоров’я тощо.

«Тож населення може не зрозуміти, як можна урізати 10 мільярдів на держпослуги та віддати три мільярди Україні. Найкраще пояснення — це інвестиції. Але також щоб полегшити цей захід для платників податків: ми конфіскуємо ці 200 мільярдів, і це допоможе набагато більше, ніж колись могли б зробити французькі платники податків», — заявив депутат.

Байю заявив, для того щоб Франції повністю повірили, вона має конфіскувати російські активи, а Європа має зробити те саме.

«І ця позиція дуже і дуже широко поділяється. У нас близько 150 депутатів, понад 25% депутатів у Франції це підтримують, вони підписали резолюцію про вилучення цих грошей. Ми хочемо проголосувати, ми хочемо піти на цей сміливий крок, а президент стримується», — додав депутат.

Використання російських активів

Нагадаємо, Рада ЄС 21 травня схвалила низку рішень щодо використання прибутку від заморожених активів Росії для підтримки України.

Гроші будуть використовуватися для подальшої військової підтримки України через Європейський фонд миру, а також підтримки оборонно-промислового потенціалу України та потреб у реконструкції.

Зокрема, 90% коштів будуть передаватися до Європейського фонду світу, а 10%, що залишилися, — на програми ЄС, які фінансуються з бюджету блоку.

При цьому в ЄС поки що не розглядають питання конфіскації та передачі всіх заморожених російських активів. Більшість російських активів заморожено в Бельгії, оскільки там знаходиться депозитарій Euroclear.

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