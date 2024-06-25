Фонд гарантування виставляє на повторний продаж активи «Банку Січ» — Finance.ua

Фонд гарантування виставляє на повторний продаж активи «Банку Січ» Сьогодні 21:30 — Фондовий ринок

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на повторний продаж активи АТ «Банк Січ» за стартовою ціною 13,3 млн грн.

«28 червня 2024 року в системі Prozorro. Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ „Банк Січ“, що ліквідується Фондом гарантування вкладів. Лот складається з права вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою, та дебіторської заборгованості. Активи виставляють на торги вдруге», — йдеться в повідомленні.

Позичальник не перебуває в процедурі банкрутства і провадить діяльність у галузі будівництва житлових і нежитлових будівель. У забезпечення за виставленим на аукціон кредитом оформлено комерційну нерухомість (нежитлова будівля площею 1 672,5 кв. м) у м. Харків.

У Фонді гарантування звертають увагу, що на продаж виставлено не передане у заставу за кредитним договором майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку. Початкова ціна лота — 13,3 млн грн.

Торги будуть проходити за «англійською» моделлю аукціону з покроковим підвищенням початкової ціни.

Укрінформ За матеріалами:

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