Фонд гарантування виставляє на повторний продаж активи «Банку Січ» — Finance.ua

Фонд гарантування виставляє на повторний продаж активи «Банку Січ»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на повторний продаж активи АТ «Банк Січ» за стартовою ціною 13,3 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
«28 червня 2024 року в системі Prozorro. Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ „Банк Січ“, що ліквідується Фондом гарантування вкладів. Лот складається з права вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою, та дебіторської заборгованості. Активи виставляють на торги вдруге», — йдеться в повідомленні.
Позичальник не перебуває в процедурі банкрутства і провадить діяльність у галузі будівництва житлових і нежитлових будівель. У забезпечення за виставленим на аукціон кредитом оформлено комерційну нерухомість (нежитлова будівля площею 1 672,5 кв. м) у м. Харків.
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У Фонді гарантування звертають увагу, що на продаж виставлено не передане у заставу за кредитним договором майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку. Початкова ціна лота — 13,3 млн грн.
Торги будуть проходити за «англійською» моделлю аукціону з покроковим підвищенням початкової ціни.
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