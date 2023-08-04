Фонд гарантування продає головний офіс «Банку Січ» — Finance.ua

Фонд гарантування продає головний офіс «Банку Січ» Сьогодні 03:23 — Казна та Політика

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж приміщення головного офісу АТ «Банк Січ» у центрі Києва.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«Приміщення головного офісу АТ „Банк Січ“ у центрі Києва — знову на торгах. Аукціон відбудеться уже 16 серпня у системі Прозорро. Продажі», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що колишній головний офіс АТ «Банк Січ», загальною площею понад 2,5 тис.кв.м, займає 1−4 поверхи сучасного 22-поверхового будинку преміум-класу. Серед беззаперечних переваг об'єкту — його місцерозташування: історичний та діловий центр столиці - Шевченківський район Києва, пров. Несторівський, 6.

Об'єкт має фасадне розташування. Поруч — інтенсивні транспортні та пішохідні потоки, якісна розвинена інфраструктура: торговельний центр, різноманітні кафе та ресторани, магазини, відділення банків тощо. Поблизу знаходяться Львівська площа, Пейзажна алея, у пішій доступності - станція метро «Золоті ворота».

Також до складу лоту включено майже 5 тис. одиниць основних засобів банку. Аукціон відбудеться 16 серпня у системі Прозорро. Продажі за «англійською моделлю» аукціону (на підвищення). Початкова ціна лоту — 154 млн грн.

Довідка Finance.ua:

10 серпня 2022 року в АТ «Банк Січ» після визнання його неплатоспроможним було запроваджено тимчасову адміністрацію. З 10 жовтня 2022 року строком на три роки розпочато процедуру ліквідації банку.

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Укрінформ За матеріалами:

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