Стало відомо, скільки коштів надійшло банкам-банкрутам у січні (інфографіка) — Finance.ua
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Стало відомо, скільки коштів надійшло банкам-банкрутам у січні (інфографіка)

Фондовий ринок
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Стало відомо, скільки коштів надійшло банкам-банкрутам у січні (інфографіка)
Стало відомо, скільки коштів надійшло банкам-банкрутам у січні (інфографіка)
У січні 2024 року до банків в управлінні Фонду гарантування вкладів надійшло 261,5 млн грн.
Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.
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Протягом першого місяця цього року із загальної суми надходжень було отримано:
  • 55,2 млн грн — від погашення кредитів;
  • 37,7 млн грн — від реалізації активів;
  • 7,5 млн грн — від погашення цінних паперів;
  • 4,5 млн грн — від оренди майна;
  • 156,7 млн грн — з інших джерел (коррахунки, виконавчі провадження тощо).
«Очікувано, у перший місяць нового року ми фіксуємо сповільнення темпів надходжень коштів до банків, що ліквідуються Фондом. Це пояснюється зниженням активності потенційних покупців активів банків у період новорічних і різдвяних свят», — повідомляє фінансова директорка Фонду Олена Нужненко.
Інфографіка: ФГВФО
Інфографіка: ФГВФО

Куди надійшло найбільше коштів

  • до Айбокс Банку — 153,9 млн грн;
  • Банку Форвард — 21,9 млн грн;
  • банк «Січ» — 19,1 млн грн;
  • Промінвестбанк — 17 млн грн;
  • Мегабанк — 15,9 млн грн.
Усі отримані гроші спрямовують на погашення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, серед яких, переважно, юридичні особи. Зазначається, що у минулому році ліквідовані банки отримали 7,17 млрд грн, що є максимальним показником надходжень за останні чотири роки.
За матеріалами:
Фінансовий Клуб України
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