Стало відомо, скільки коштів надійшло банкам-банкрутам у січні (інфографіка) — Finance.ua

Стало відомо, скільки коштів надійшло банкам-банкрутам у січні (інфографіка) Сьогодні 11:04 — Фондовий ринок

Стало відомо, скільки коштів надійшло банкам-банкрутам у січні (інфографіка)

У січні 2024 року до банків в управлінні Фонду гарантування вкладів надійшло 261,5 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.

Протягом першого місяця цього року із загальної суми надходжень було отримано:

55,2 млн грн — від погашення кредитів;

37,7 млн грн — від реалізації активів;

7,5 млн грн — від погашення цінних паперів;

4,5 млн грн — від оренди майна;

156,7 млн грн — з інших джерел (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

«Очікувано, у перший місяць нового року ми фіксуємо сповільнення темпів надходжень коштів до банків, що ліквідуються Фондом. Це пояснюється зниженням активності потенційних покупців активів банків у період новорічних і різдвяних свят», — повідомляє фінансова директорка Фонду Олена Нужненко.

Інфографіка: ФГВФО

Куди надійшло найбільше коштів

до Айбокс Банку — 153,9 млн грн;

Банку Форвард — 21,9 млн грн;

банк «Січ» — 19,1 млн грн;

Промінвестбанк — 17 млн грн;

Мегабанк — 15,9 млн грн.

Усі отримані гроші спрямовують на погашення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, серед яких, переважно, юридичні особи. Зазначається, що у минулому році ліквідовані банки отримали 7,17 млрд грн, що є максимальним показником надходжень за останні чотири роки.

Фінансовий Клуб України За матеріалами:

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