Гетманцев в ручному режимі вимагає від ФГВФО розкрити банківську таємницю банку «Конкорд» — представниця фінустанови Сьогодні 19:44 — Казна та Політика

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев незаконно і в ручному режимі вимагає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розкрити банківську таємницю банку «Конкорд».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила співвласниця фінансової установи Олена Сосєдка.

За її словами, банку, який перебуває в процесі ліквідації, податкова спершу нарахувала штраф 700 тисяч гривень, який потім за особистою вказівкою голови податкового комітету збільшили до майже 400 мільйонів гривень. Але, як зазначає Олена Сосєдка, Гетманцев на цьому не зупиняється і тепер вимагає від ФГВФО розкрити банківську таємницю «Конкорду».

«Але Гетманцев на цьому не зупинився й зараз у ручному режимі телефоном вимагає від ФГВ ФО розкрити банківську таємницю задля реалізації своїх злочинних планів, що буде кричущим порушенням закону. Він, прикриваючись державними інтересами, зловживає владою та службовим становищем і руками податкової нищить український бізнес. Всім відомо, що блокування податкових накладних, зупинки відшкодування ПДВ та космічні штрафні санкції на підприємства — це все вказівки з кабінету голови податкового комітету. Він особисто телефонує податківцям й вказує як діяти стосовно того чи іншого бізнесу, що свідчить також про корупцію. За цими фактами ми вже готуємо офіційне звернення до НАБУ», — написала Олена Сосєдка.

Банкір пояснила, що Фонд гарантування вкладів не погодився з актом перевірки «Конкорду» на 400 мільйонів, і подав заперечення. Такий крок цілком відповідає букві закону. Завтра, 25 січня, заперечення має розглянути Центральне міжрегіональне управління податкової по роботі з великими платниками податків.

«Якщо завтра незаконний акт на вигадані Гетьманцевим 392 млн буде освячений рішенням комісії під головуванням Миколи Чмерука, відкриється „скринька Пандори“ й банківське середовище розумітиме, що будь-коли до них може завітати податкова, безпідставно нарахувати захмарні мільярдні штрафи й це буде крахом для будь-якого банку. За часів Януковича „Беркут“ виконав злочинний наказ та пішов проти мирних протестувальників Євромайдану, що призвело до вбивств і загибелі людей. А сьогодні нардеп Данило Гетманцев дає податковій злочинний наказ вбивати бізнес», — додала Олена Сосєдка

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.