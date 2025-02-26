Фонд гарантування виставляє на повторний продаж активи банку «Фінанси та кредит» — Finance.ua

Фонд гарантування виставляє на повторний продаж активи банку «Фінанси та кредит» Сьогодні 12:21 — Фондовий ринок

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 6 березня 2025 року виставляє на торги активи АТ «Банк «Фінанси та кредит» із заставною нерухомістю у Києві та Львові.

Про це повідомляє ФГВФО

«6 березня 2025 року у системі Prozorro. Продажі на торги виставлено активи АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», ліквідацію якого здійснює Фонд гарантування вкладів», — ідеться у повідомленні.

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Зазначається, що до складу лота включено права вимоги за 10 кредитними договорами, укладеними із суб’єктами господарювання. Частина активів перебуває в заставі Національного банку України.

«Компанії-позичальники не перебувають у процесі припинення і ведуть діяльність у сфері виробництва фармацевтичних препаратів та матеріалів», — додали у Фонді.

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У забезпечення виконання зобов’язань оформлено єдиний майновий комплекс, комерційну нерухомість, земельні ділянки, прості іменні акції та майнові права на отримання товару.

Зокрема, це єдиний майновий комплекс площею 36,8 тис. м² у Львові з виробництва фармацевтичної продукції, комерційна нерухомість у центрі Києва загальною площею близько 4,7 тис. м², а також земельні ділянки в Київській області площею 23,7 га. Зауважується, що на продаж виставлено не майно, що є заставою за кредитними договорами, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.

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