У січні банки в управлінні ФГВФО найбільше виплатили кредиторам-юрособам і Нацбанку — Finance.ua

У січні банки в управлінні ФГВФО найбільше виплатили кредиторам-юрособам і Нацбанку Сьогодні 10:35

У січні банки в управлінні ФГВФО найбільше виплатили кредиторам-юрособам і Нацбанку

Протягом січня 2025 року неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 23,3 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

З цих коштів понад 16,5 млн грн отримали кредитори 7-ї черги (юрособи-клієнти банку, які не є пов’язаними з банком особами, з яких 8,5 млн грн — позачергове задоволення вимог Національного банку України).

Крім того, понад 6 млн грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам. Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.

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Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 лютого 2025 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на понад 70,9 млрд грн, з яких біля 18,0 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,4 млрд грн — Національному банку України (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

Задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, відбувається внаслідок продажу та управління активами цих банків. Зокрема, від погашення кредитів, від доходів за цінними паперами, від оренди майна та з інших джерел.

До слова, деталізовані щомісячні дані про погашення вимог кредиторів неплатоспроможних банків, що перебувають в управлінні Фонду, публікуються на Офіційному сайті Фонду у розділі : «Банки в управлінні Фонду» — «Розрахунки з кредиторами банків в управлінні Фонду».

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