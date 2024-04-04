Фонд гарантування продає дві земельні ділянки у біля Києва — Finance.ua

Фонд гарантування продає дві земельні ділянки у біля Києва Сьогодні 15:44 — Фондовий ринок

Фонд гарантування продає дві земельні ділянки у біля Києва

12 квітня 2024 року в системі Prozorro. Продажі відбудуться аукціони з продажу активів ПАТ «Промінвестбанк», що ліквідується Фондом гарантування вкладів. Окремими лотами на торги виставляються дві земельні ділянки у Київській області.

Про це повідомили в Фонді гарантування вкладів.

Читайте також Які кошти не відшкодовує Фонд гарантування вкладів

Обидві ділянки знаходяться в смт Козин Обухівського району Київської області - передмісті столиці.

Цільове призначення виставлених на торги ділянок — для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Площа кожної ділянки становить 0,6 га.

Читайте також Фонд гарантування провів 37 аукціонів з продажу банківських активів на майже 396 мільйонів

Селище знаходиться на березі річки Козинка, поряд зони для відпочинку, у самому селищі розвинена інфраструктура — різноманітні заклади харчування, бази відпочинку, лікарні, продуктові магазини, організовано регулярний рух громадського транспорту з Києвом.

Детальна інформація про торги доступна за посиланням

Торги будуть проходити за англійською моделлю аукціону з покроковим підвищення стартової ціни. Участь у торгах можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором.

Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються.

Довідка Finance.ua:

Протягом березня у системі Prozorro. Продажі було оголошено 575 аукціонів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Результативними були 37 аукціонів з продажу активів 8 банків.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.