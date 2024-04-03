Фонд гарантування провів 37 аукціонів з продажу банківських активів на майже 396 мільйонів — Finance.ua
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Фонд гарантування провів 37 аукціонів з продажу банківських активів на майже 396 мільйонів

Казна та Політика
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Фонд гарантування провів 37 аукціонів з продажу банківських активів на майже 396 мільйонів
Фонд гарантування провів 37 аукціонів з продажу банківських активів на майже 396 мільйонів
Протягом березня у системі Prozorro. Продажі було оголошено 575 аукціонів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Результативними були 37 аукціонів з продажу активів 8 банків.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
«Сума успішних торгів склала більше 396,1 млн грн. 65% цієї суми — 256,0 млн грн — становив продаж прав вимоги за кредитними договорами, які перебували на балансі банків, що ліквідуються. Ще 128,8 млн грн — ціна реалізації нерухомого майна банків», — сказано в повідомленні.
Статистика успішних аукціонів за підсумками місяця у розрізі банків:
  • АТ «Дельта Банк» — 213,2 млн грн;
  • АТ «МР Банк» — 70,8 млн грн;
  • ПАТ «Промінвестбанк» — 66,3 млн грн;
  • АТ «Мегабанк» — 26,5 млн грн;
  • ПАТ «Банк Форвард» — 17,1 млн грн;
  • АТ «Айбокс Банк» — 1,1 млн грн;
  • АТ «Укрбудінвестбанк» — 0,7 млн грн;
  • АТ «АКБ «Конкорд» — майже 0,3 млн грн.
На сьогодні, за результатами успішних аукціонів за березень, отримано оплату за 12 лотів на суму 77,1 млн грн. Кошти за 25 лотів, на суму 319,0 млн грн, поки очікуються.
«У разі відмови переможця аукціону перерахувати кошти за лот, він втрачає гарантійний внесок, а право придбати активи переходить наступному учаснику аукціону, якщо такий був», — повідомили у Фонді.
Кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

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За матеріалами:
Finance.ua
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