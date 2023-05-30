Фонд держмайна змінив 142 топменеджерів на держкомпаніях — Finance.ua

Фонд держмайна змінив 142 топменеджерів на держкомпаніях Сьогодні 20:40 — Казна та Політика

Фонд держмайна змінив 142 топменеджерів на держкомпаніях

Фонд держмайна (ФДМУ) з вересня 2022 року змінив 89 керівників та 53 членів наглядових рад підприємств, які знаходяться в управлінні ФДМУ. Стосовно 26 підприємств фонд очікує погодження.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

У Фонді зазначають, що оновлення менеджменту — необхідний крок задля покращення фінансово-економічного стану державних активів.

«Нова команда ФДМУ провела аналіз роботи підприємств, який показав хронічне невиконання фінансових планів та стабільно збиткову роботу», — йдеться у повідомленні.

«‎Наша мета — ефективне та прозоре управління на державних підприємствах. Нові менеджери мають запроваджувати сучасні управлінські практики та принципи корпоративного управління.

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Ми прагнемо досягти оптимального використання ресурсів, удосконалити виробничі процеси, підвищити продуктивність та ефективність роботи державних підприємств"‎, — заявив директор Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності суб'єктів господарювання ФДМУ Віктор Сердюк.

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Економічна Правда За матеріалами:

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