Фонд держмайна змінив 142 топменеджерів на держкомпаніях — Finance.ua
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Фонд держмайна змінив 142 топменеджерів на держкомпаніях

Казна та Політика
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Фонд держмайна змінив 142 топменеджерів на держкомпаніях
Фонд держмайна змінив 142 топменеджерів на держкомпаніях
Фонд держмайна (ФДМУ) з вересня 2022 року змінив 89 керівників та 53 членів наглядових рад підприємств, які знаходяться в управлінні ФДМУ. Стосовно 26 підприємств фонд очікує погодження.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
У Фонді зазначають, що оновлення менеджменту — необхідний крок задля покращення фінансово-економічного стану державних активів.
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«Нова команда ФДМУ провела аналіз роботи підприємств, який показав хронічне невиконання фінансових планів та стабільно збиткову роботу», — йдеться у повідомленні.
«‎Наша мета — ефективне та прозоре управління на державних підприємствах. Нові менеджери мають запроваджувати сучасні управлінські практики та принципи корпоративного управління.
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Ми прагнемо досягти оптимального використання ресурсів, удосконалити виробничі процеси, підвищити продуктивність та ефективність роботи державних підприємств"‎, — заявив директор Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності суб'єктів господарювання ФДМУ Віктор Сердюк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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