Фон дер Ляєн: українська оборонна промисловість буде інтегрована в оборонну промисловість ЄС — Finance.ua

Фон дер Ляєн: українська оборонна промисловість буде інтегрована в оборонну промисловість ЄС Вчора 19:47 — Казна та Політика

Фон дер Ляєн: українська оборонна промисловість буде інтегрована в оборонну промисловість ЄС

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що українська оборонна промисловість буде інтегрована з оборонною промисловістю Європейського Союзу.

Таку заяву вона зробила у вівторок у Страсбурзі, виступаючи в рамках пленарного засідання Європейського парламенту.

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«Оскільки ми дивимося в майбутнє, то маємо думати про оборонні можливості України як про складову нашої обороноздатності, ми повинні думати про оборонну промисловість України, як про складову нашої власної оборонної промисловості, і саме тому ми залучили Україну до підготовки нашої власної оборонно-промислової стратегії. Це перший крок, який має сприяти інтеграції України в деякі з наших оборонних програм за згодою Європейського парламенту та Ради, де це необхідно», — деталізувала президент Європейської Комісії.

За словами фон дер Ляєн, це не лише допоможе задовольнити потреби України в обороні, а й «сприятиме зближенню та спільному плануванню між нашими збройною та оборонною промисловостями». «Україна є майбутнім членом нашого Європейського Союзу, тому вона має стати набагато ближчою до нас також у галузі оборони», — переконана вона.

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Президент Єврокомісії нагадала, що наразі в ЄС пройшли навчання понад 40 тис. осіб, а країни-члени мобілізували військову техніку для постачання в Україну на 28 млрд євро.

«Європейська оборонна промисловість збільшила свої потужності з виробництва боєприпасів на 40%, ми поставимо більше ніж пів мільйона артилерійських снарядів до наступного місяця, понад 1 млн до кінця року, але цього, звісно, недостатньо», — зазначила фон дер Ляєн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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