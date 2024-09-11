Fitch змінило прогноз зростання світової економіки — Finance.ua

Fitch змінило прогноз зростання світової економіки Вчора 15:15 — Світ

Fitch змінило прогноз зростання світової економіки

Міжнародне рейтингове агентство Fitch поліпшило прогноз зростання світової економіки на 2024 рік до 2,7% з очікуваних у червні 2,6%.

«Ми переглянули з підвищенням прогнози економічного зростання в США, Великій Британії, Бразилії та Росії на цей рік», — зазначили в агентстві.

ВВП США, згідно з новим прогнозом Fitch, збільшиться у поточному році на 2,5%, а не на 2,1%, як передбачалося в червні.

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У 2025 році темпи зростання світового ВВП сповільняться до 2,5%, очікують у Fitch. Експерти агентства прогнозують ослаблення економічного підйому в Штатах наступного року до 1,6%, зазначаючи ослаблення «бюджетного імпульсу», а також імовірність поступового сповільнення зростання витрат і доходів споживачів.

«Цикл пом’якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою, нарешті, почнеться, проте базова ставка наступного року залишатиметься на рівні, який обмежує економічну активність, у зв’язку з чим вплив зниження ставки на економічне зростання буде незначним», — йдеться в огляді Fitch.

Економіка Китаю, згідно з прогнозом Fitch, збільшиться на 4,8% у 2024 році. Агентство очікує уповільнення темпів зростання економіки КНР до 4,5% 2025 року на тлі спаду обсягів експорту.

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Fitch очікує підвищення ВВП єврозони на 0,8% у поточному і на 1,5% наступного року.

Раніше повідомлялося, що 2 вересня 2024 року Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's підтвердило довгострокові та короткострокові рейтинги України в іноземній валюті на рівні SD/SD (вибірковий дефолт).

Рішення було ухвалено після отримання Україною згоди необхідної більшості власників єврооблігацій на обмін облігацій на нові державні цінні папери.

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«Ми вважаємо цю реструктуризацію боргу проблемною, згідно з нашими визначеннями рейтингів. Ми знизили рейтинги зачеплених суверенних єврооблігацій і гарантованих державою єврооблігацій, випущених державним агентством Укравтодор, з CC до D (дефолт)», — заявили в агентстві.

Реструктуризація передбачає:

номінальне зниження вартості держборгу з першого дня дії угоди на 37%. Це скорочує обсяг українського держборгу більш ніж на $8,5 млрд;

зменшення боргових платежів на $11,4 млрд протягом періоду дії Програми МВФ (скорочення на більш ніж 90%) і на $22,75 млрд до 2033 року (скорочення більш ніж на 75%);

збільшення середнього терміну обігу єврооблігацій майже на чотири роки.

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