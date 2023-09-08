Фінське місто скасує безкоштовний проїзд для українців — Finance.ua

Фінське місто скасує безкоштовний проїзд для українців Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

Фінське місто скасує безкоштовний проїзд для українців

Адміністрація міста Лаппеєнранта 7 вересня повідомляє про рішення скасувати безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців.

З 1 жовтня по 31 грудня для пасажирів з українським паспортом у Лаппеєнранті діятиме тариф «Junnu 7−16», тобто «дитячий» чи «шкільний». Такий квиток дешевший, ніж для дорослих. З 1 січня 2024 року дорослим громадянам України необхідно буде купувати квиток для поїзда за звичайною ціною.

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За словами менеджера громадського транспорту Лаппеєнранти Терхі Коски, збільшення кількості пасажирів з правом безкоштовного проїзду негативно позначилося на рівні обслуговування та призвело до втрати доходів від продажу квитків.

Великі фінські міста, такі як Гельсінкі, Оулу та Лахті, відмовилися від безкоштовного проїзду для українців ще 2022 року.

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Право безкоштовного проїзду автобусами в Лаппеенранті для українців діяло з весни 2022 року. У міському громадському транспорті їм потрібно було показати лише паспорт. Крім цього українці могли безкоштовно їздити автобусами маршрутів № 100 та № 101, які пов’язують Лаппеєнранту з Іматрою.

За даними міської адміністрації, до кінця липня 2023 року українці в Лаппеєнранті здійснили близько 30 тисяч безкоштовних поїздок.

uamedia За матеріалами:

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