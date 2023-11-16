Фінляндія закриє пункти пропуску на кордоні з рф — Finance.ua

Фінляндія закриє пункти пропуску на кордоні з рф Сьогодні 17:20 — Світ

Фінляндія закриє пункти пропуску на кордоні з рф

Фінляндія офіційно вирішила закрити кордон з росією. Пункти пропуску закриють в ніч з п’ятниці на суботу, 18 листопада.

Про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, пише Ilta-Sanomat.

Орпо на сьогоднішньому брифінгу підтвердив, що на східному кордоні Фінляндії закриють пункти пропуску. Мова йде про чотири КПП: Іматра, Нійрала, Нуйямаа та Ваалімаа.

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Прем'єр наголосив, що пункти пропуску закриють вночі з 17 на 18 листопада. Фінляндія обговорила рішення з сусідами та Європейським союзом.

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен зазначила, що рішення було викликане великою кількістю біженців, які шукають притулок. За її словами, прикордонна зона залишається мирною територією, за ситуацією на кордоні будуть спостерігати. Подальші зміни у роботі КПП будуть ухвалювати після аналізу ситуації.

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Нагадаємо, вчора фінські ЗМІ повідомили, що уряд Фінляндії планує закрити кордон з росією. Проте медіа не уточнювали, на який період збираються закрити пункти пропуску та чи будуть діяти обмеження по всій лінії східного кордону.

Додамо, що останнім часом Фінляндія почала блокувати в'їзд з території рф через наплив нелегальних мігрантів. Так, прикордонна служба Фінляндії заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з рф.

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