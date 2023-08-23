Фінляндія готує 18-й пакет допомоги для України — Finance.ua

Фінляндія готує 18-й пакет допомоги для України Вчора 15:47 — Казна та Політика

Фінляндія готує 18-й пакет допомоги для України

Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України, що включатиме оборонне обладнання та боєприпаси.

Про це повідомив премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на прес-конференції у Києві.

Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо зазначив, що держава з самого початку рішуче засудила незаконну агресивну війну росії проти України. Він запевнив, що Фінляндія продовжує непохитно підтримувати Україну, її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність.

Читайте також Фінляндія подовжує обмеження на в'їзд в країну громадян рф

Так, загальна допомога Фінляндії Україні становить понад 1,7 млрд євро. Держава надала Україні 17 пакетів допомоги на оборонне обладнання загальною вартістю 1,2 млрд євро.

Орпо повідомив, що уряд готує 18-й пакет допомоги України, що включатиме оборонне обладнання та боєприпаси. За його словами, про рішення повідомлять пізніше цього тижня.

Читайте також Фінляндія розслідує можливий обхід санкцій через вивезений до росії буксир

«Ми опублікували деякі дані щодо складу цього пакета. На мою думку, це дуже хороший пакет. Там дуже потрібні матеріали. Важка зброя і боєзапас до неї», — сказав він.

Прем'єр зауважив що Фінляндія підтримує прагнення України до членства в ЄС і НАТО: «Український народ бореться за наші спільні цінності та за свободу. Україні місце на Заході - в Європейському Союзі та НАТО».

У Фінляндії також готують план реконструкції України у співпраці державного та приватного секторів.

«Тут ми використовуємо наше ноу-хау, особливо в зеленому переході, освіті, цифровізації та енергетичному секторі», — сказав прем'єр-міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.