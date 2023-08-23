Фінляндія готує 18-й пакет допомоги для України — Finance.ua

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Фінляндія готує 18-й пакет допомоги для України

Казна та Політика
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Фінляндія готує 18-й пакет допомоги для України
Фінляндія готує 18-й пакет допомоги для України
Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України, що включатиме оборонне обладнання та боєприпаси.
Про це повідомив премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на прес-конференції у Києві.
Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо зазначив, що держава з самого початку рішуче засудила незаконну агресивну війну росії проти України. Він запевнив, що Фінляндія продовжує непохитно підтримувати Україну, її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність.
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Так, загальна допомога Фінляндії Україні становить понад 1,7 млрд євро. Держава надала Україні 17 пакетів допомоги на оборонне обладнання загальною вартістю 1,2 млрд євро.
Орпо повідомив, що уряд готує 18-й пакет допомоги України, що включатиме оборонне обладнання та боєприпаси. За його словами, про рішення повідомлять пізніше цього тижня.
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«Ми опублікували деякі дані щодо складу цього пакета. На мою думку, це дуже хороший пакет. Там дуже потрібні матеріали. Важка зброя і боєзапас до неї», — сказав він.
Прем'єр зауважив що Фінляндія підтримує прагнення України до членства в ЄС і НАТО: «Український народ бореться за наші спільні цінності та за свободу. Україні місце на Заході - в Європейському Союзі та НАТО».
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У Фінляндії також готують план реконструкції України у співпраці державного та приватного секторів.
«Тут ми використовуємо наше ноу-хау, особливо в зеленому переході, освіті, цифровізації та енергетичному секторі», — сказав прем'єр-міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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