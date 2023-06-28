Фінляндія подовжує обмеження на в'їзд в країну громадян рф — Finance.ua

Фінляндія подовжує обмеження на в'їзд в країну громадян рф Сьогодні 17:35

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв’язку з вторгненням рф в Україну, Фінляндія заявила про намір подовжити обмеження на в'їзд в країну росіян.

Як йдеться в повідомленні департаменту урядового зв’язку, Міністерський комітет із зовнішньої політики та політики безпеки Держради Фінляндії та президент Республіки Саулі Нііністьо (Sauli Niinisto) розглянули на засіданні обмеження на в'їзд росіян в країну і в Шенгенську зону через Фінляндію, повідомляє російський « Інтерфакс ».

«Президент та Міністерський комітет із зовнішньої політики і політики безпеки заявили, що поїздки російських громадян все ще можуть становити загрозу для міжнародних відносин Фінляндії. Тому слід зберегти обмеження на несуттєві поїздки та посилити їх, щоб уникнути зловживань», — повідомив департамент урядового зв’язку.

З вересня 2022 року Фінляндія вдвічі зменшила щодобове число заявок на візи від росіян — з 1000 до 500.

У 2022 році з росії до Фінляндії емігрували 6003 людини. У той же час в 1990 році до Фінляндії з Радянського Союзу іммігрували 1958 осіб, і 5515 осіб — в 1991 році.

29 вересня 2022 року уряд Фінляндії заявив про закриття в'їзду для громадян росії як за туристичними, так і за шенгенськими візами.

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УНІАН За матеріалами:

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