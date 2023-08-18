Фінляндія розслідує можливий обхід санкцій через вивезений до росії буксир — Finance.ua
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Фінляндія розслідує можливий обхід санкцій через вивезений до росії буксир

Світ
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Фінляндія розслідує можливий обхід санкцій через вивезений до росії буксир
Фінляндія розслідує можливий обхід санкцій через вивезений до росії буксир
Фінська митниця підозрює, що буксир, проданий у Фінляндії, в обхід санкцій потрапив до росії. Розпочали досудове розслідування.
Про це повідомили в митниці Фінляндії.
Розслідування розпочали 14 серпня за фактом можливого ухилення від санкцій ЄС, які забороняють експорт до росії всіх водних суден.
За даними відомства, буксир вивезли в росію минулими вихідними. Детальніше про хід справи митниця повідомить у вересні.
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«Ми розслідуємо справу як грубий нормативний злочин. З метою проведення слідчих дій ми не розкриваємо це питання більш детально, але розповімо більше, як тільки це буде можливо», — повідомив керівник відділу розслідування економічних злочинів Петтері Невалайнен.
Євросоюз ухвалив останній, 11-й, пакет санкцій проти росії 23 червня цього року. Він зокрема спрямований на посилення обмежень, запроваджених раніше, та боротьбу з їх обходом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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