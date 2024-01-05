Фінансування стартапів у Кремнієвій долині впало до найнижчого рівня за п’ять років — Finance.ua
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Фінансування стартапів у Кремнієвій долині впало до найнижчого рівня за п’ять років

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Фінансування стартапів у Кремнієвій долині впало до найнижчого рівня за п’ять років
Фінансування стартапів у Кремнієвій долині впало до найнижчого рівня за п’ять років
Венчурні інвестиції в США впали до 170,6 млрд дол у 2023 році, що є найнижчим показником за останні п’ять років.
Про це повідомляє Bloomberg.
За останні 12 місяців інвестори найчастіше вкладали гроші в стартапи у сфері штучного інтелекту. За даними дослідницької компанії PitchBook, інвестори вклали 170,6 мільярда доларів у приблизно 15 000 угод, що на 30% менше, ніж у попередньому році.
Зазначається, що наведена сума угод знизилася приблизно на 30% порівняно з 2022 роком.
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Крім того, минулого року венчурна індустрія також скоротилася в усьому світі. У всьому світі інвестори вклали у стартапи 345,7 млрд дол, що на 35% менше, ніж минулого року, і є найнижчим показником з 2017 року.
«Минулого року також впали обсяги залучення коштів для венчурних інвесторів. Гроші, залучені американськими венчурними інвесторами, скоротилися майже на дві третини порівняно з 2022 роком, а в усьому світі - майже наполовину. У 2023 році американські венчурні фонди залучили 66,9 млрд дол, а світові - 160,9 млрд дол», — йдеться в повідомленні.
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Додається, що зниження у четвертому кварталі було менш різким, ніж за рік в цілому, що відображає проблеми, які почалися наприкінці 2022 року. У четвертому кварталі загальна сума венчурних угод у США склала 37,5 млрд дол, що дещо менше порівняно з 39,8 млрд дол роком раніше.
За матеріалами:
Економічна Правда
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