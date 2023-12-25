Сукупна вартість усіх українських стартапів — €23,3 млрд. Це на €4 млрд менше, ніж у 2021 році — Finance.ua
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Сукупна вартість усіх українських стартапів — €23,3 млрд. Це на €4 млрд менше, ніж у 2021 році

Фондовий ринок
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Сукупна вартість усіх українських стартапів — €23,3 млрд. Це на €4 млрд менше, ніж у 2021 році
Сукупна вартість усіх українських стартапів — €23,3 млрд. Це на €4 млрд менше, ніж у 2021 році
Загальна вартість усіх українських стартапів оцінюється у €23,3 млрд станом на листопад 2022 року. У 2021-му цей показник був вищим — €27,1 млрд.
Про це йдеться у Стратегії розвитку інновацій від Мінцифри, що є в розпорядженні Forbes.
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З 2017 року загальна вартість українських стартапів виросла у більш ніж 9 разів — з €2,5 млрд до €23,3 млрд.
В Україні налічується 1500 активних стартапів.
Ще понад 600 стартапів було засновано в Україні або українськими командами засновників та/або випускниками українських університетів.
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Також в Україні започатковано понад 500 іноземних стартапів, які відкрили офіси в Україні, а також сотні постачальників послуг і студій розробки програмного забезпечення.
The New York Times з посиланням на дані стартап-трекера PitchBook раніше повідомляв, що 3200 стартапів, які зазнали невдачі цього року, разом залучили $27 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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