Фінансові помилки, яких слід уникати на початку року — Finance.ua

Фінансові помилки, яких слід уникати на початку року Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Фінансові помилки, яких слід уникати на початку року

Початок року — це час великих можливостей, але й потенційних фінансових помилок. Але щоб уникнути труднощів, слід пам"ятати про деякі моменти. Про це пише Фінкульт.

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Щоб уникнути труднощів, пам’ятайте про найпоширеніші помилки:

Відсутність плану

Починаючи рік без бюджету, ви ризикуєте втратити контроль над витратами. Почніть із запису доходів і видатків, навіть найдрібніших.

Імпульсивні покупки

Великі знижки після свят спокушають, але чи справді це необхідно? Зупиніться й запитайте себе: «Чи відповідає ця покупка моїм фінансовим цілям?»

Ігнорування практики формування заощаджень

Не залишайте заощадження «на потім». Відкладіть хоча б 10% від кожного доходу вже зараз.

Переоцінка можливостей

Плануйте витрати з урахуванням реальних ресурсів, щоб не потрапити в боргову пастку.

варто започаткувати у новому році. Серед них: розподіл доходів за правилом 50/30/20. За цим правилом 50% ваших доходів варто направити на базові потреби, 30% на реалізацію планів, а 20% - на заощадження та погашення боргів. Раніше ми писали , які нові фінансові звичкиу новому році. Серед них: розподіл доходів за правилом 50/30/20. За цим правилом 50% ваших доходів варто направити на базові потреби, 30% на реалізацію планів, а 20% - на заощадження та погашення боргів.

Автоматизація заощаджень. Налаштуйте автоматичні перекази за допомогою банківського онлайн застосунку, наприклад, регулярне списання коштів на поповнення депозиту або окремий накопичувальний рахунок. Створіть фонд надзвичайних ситуацій. Відкладіть суму, що покриє один місяць ваших витрат, а згодом прагніть накопичити еквівалент трьох місячних витрат.

Довідка Finance.ua:

Є одна ключова звичка, якої дотримуються всі багаті люди: регулярне відкладання частини свого доходу. Цю практику називають «сплати спочатку собі». Сплата собі означає, що якийсь відсоток від вашого доходу (10−20%) ви повинні відкладати або нараховувати на окремий рахунок.

Внаслідок війни українці змушені адаптувати свої харчові звички та економити на продуктах. Про це йдеться у дослідженні Gradus. За даними дослідження, майже половина населення України (49%) зазначила, що їхні харчові звички змінилися з початку повномасштабного вторгнення.

Респонденти віком 56+ років найактивніше скорочують витрати на продукти — 77% з них зменшили свої витрати.

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