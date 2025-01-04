Які нові фінансові звички варто започаткувати у новому році — Finance.ua

Які нові фінансові звички варто започаткувати у новому році Сьогодні 12:15 — Особисті фінанси

Які нові фінансові звички варто започаткувати у новому році, Фото: freepik

Початок року — чудова нагода покращити своє фінансове становище та створити міцний фундамент для стабільного майбутнього.

Фонд гарантування вкладів розповів , які звички допоможуть покращити матеріальне становище.

Що таке фінансові звички

Фінансові звички — це регулярні дії, які допомагають створити фінансову стабільність.

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Це ефективні звички зі складання особистого бюджету, щомісячного відкладання частини доходу для формування фінансової подушки безпеки, постійного вдосконалення знань з фінансової грамотності.

Як сформувати корисні фінансові звички

Розподіляйте доходи за правилом 50/30/20. За цим правилом 50% ваших доходів варто направити на базові потреби, 30% на реалізацію планів, а 20% - на заощадження та погашення боргів.

Автоматизуйте заощадження. Налаштуйте автоматичні перекази за допомогою банківського онлайн застосунку, наприклад, регулярне списання коштів на поповнення депозиту або окремий накопичувальний рахунок.

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Створіть фонд надзвичайних ситуацій. Відкладіть суму, що покриє один місяць ваших витрат, а згодом прагніть накопичити еквівалент трьох місячних витрат.

Відповідальне управління кредитами. Уникайте ситуацій, коли покриття боргових зобов’язань складає більше 20% доходу.

Захищайте заощадження. Обирайте лише надійні фінансові установи для зберігання коштів.

Впровадьте ці звички вже сьогодні, і ви будете готові до будь-яких викликів.

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