Які нові фінансові звички варто започаткувати у новому році — Finance.ua

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Які нові фінансові звички варто започаткувати у новому році

Особисті фінанси
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Які нові фінансові звички варто започаткувати у новому році
Які нові фінансові звички варто започаткувати у новому році, Фото: freepik
Початок року — чудова нагода покращити своє фінансове становище та створити міцний фундамент для стабільного майбутнього.
Фонд гарантування вкладів розповів, які звички допоможуть покращити матеріальне становище.

Що таке фінансові звички

Фінансові звички — це регулярні дії, які допомагають створити фінансову стабільність.
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Це ефективні звички зі складання особистого бюджету, щомісячного відкладання частини доходу для формування фінансової подушки безпеки, постійного вдосконалення знань з фінансової грамотності.

Як сформувати корисні фінансові звички

Розподіляйте доходи за правилом 50/30/20. За цим правилом 50% ваших доходів варто направити на базові потреби, 30% на реалізацію планів, а 20% - на заощадження та погашення боргів.
Автоматизуйте заощадження. Налаштуйте автоматичні перекази за допомогою банківського онлайн застосунку, наприклад, регулярне списання коштів на поповнення депозиту або окремий накопичувальний рахунок.
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Створіть фонд надзвичайних ситуацій. Відкладіть суму, що покриє один місяць ваших витрат, а згодом прагніть накопичити еквівалент трьох місячних витрат.
Відповідальне управління кредитами. Уникайте ситуацій, коли покриття боргових зобов’язань складає більше 20% доходу.
Захищайте заощадження. Обирайте лише надійні фінансові установи для зберігання коштів.
Впровадьте ці звички вже сьогодні, і ви будете готові до будь-яких викликів.
За матеріалами:
Finance.ua
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