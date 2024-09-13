Фінансові аналітики дали прогноз курсу — НБУ (інфографіка) — Finance.ua
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Фінансові аналітики дали прогноз курсу — НБУ (інфографіка)

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Фінансові аналітики дали прогноз курсу — НБУ (інфографіка)
Фінансові аналітики дали прогноз курсу — НБУ (інфографіка)
Як повідомляє НБУ в своїх даних, у вересні на фінансові аналітики очікують курс 43,98 грн/долар. Це вище попереднього прогнозу за серпень, де позначка була на 43,36 грн/долар.
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Як видно з інфографіки, банкіри у липні прогнозували курс на рівні 43,15 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за квітень (41,69 грн/долар).
Фінансові аналітики дали прогноз курсу — НБУ (інфографіка)
Населення у серпні прогнозувало курс на рівні 43,25 грн/долар. Це дещо нижче, ніж у липні 43,50 грн/долар.
Керівники підприємств чекають на курс на рівні 41,61 грн/долар (дані за травень).
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Раніше голова НБУ Андрій Пишний пропоментував результати переговорів з МВФ. «Обмінний курс і надалі виконуватиме функцію поглинача шоків та допомагатиме економіці пристосовуватися до внутрішніх та зовнішніх змін», — зазначив Пишний.
При цьому попит на валюту в Україні в серпні 2024 року знизився. У результаті зміна курсу долара за останній місяць була мінімальна.
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А от аналітики ICU прогнозують підвищення курсу долара наприкінці року 42.6 грн/$ порівняно з попереднім прогнозом 42,3 грн/$. У документі сказано, що валютний ринок і надалі працює в умовах значного дефіциту, тож Національний банк вимушений щодня проводити інтервенції з продажу валюти в значних обсягах. В останні місяці обсяги інтервенцій помітно зросли через розширення дефіциту зовнішньої торгівлі, збільшення попиту на валюту з боку населення та ефекти валютної лібералізації.
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Довідка Finance.ua:

  • Національний банк України з 10 вересня 2024 року вносить зміни до діючих валютних обмежень. «Пом'якшення валютних обмежень підтримає обороноздатність країни, роботу українських підприємств та Ядерного страхового пулу», — сказано в повідомленні.
  • Національний банк України оновив порядок ведення касових операцій у національній валюті. Зміни стосуються підприємств.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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