Федрезерв США продовжив зниження відсоткової ставки — Finance.ua

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Федрезерв США продовжив зниження відсоткової ставки

Світ
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Федрезерв США продовжив зниження відсоткової ставки
Федрезерв США продовжив зниження відсоткової ставки, Фото: Celal Gunes
Федеральна резервна система США (ФРС) 7 листопада знизила відсоткову ставку на 25 базисних пунктів (б.п.), до 4,5−4,75%. Рішення ухвалили одноголосно всі члени комітету (FOMC). Це вдруге зниження поспіль в цьому циклі — з березня 2020 року.
Про це йдеться в пресрелізі американського регулятора.
Зниження ключової ставки робить кредити для бізнесу та споживачів дешевшими. Це стимулює економічну активність найбільшої економіки світу.
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Останні показники свідчать про те, що економічна активність продовжує зростати стійкими темпами, йдеться в повідомленні ФРС.
Інфляція «домоглася прогресу» в досягненні таргету в 2%, але залишається «дещо високою». Разом з цим з початку поточного року ринок праці ослаб, безробіття зросло, але залишається низьким, зазначила ФРС.
Центробанк ще раз підтвердив свої цілі щодо досягнення рівня інфляції в 2% і максимальної зайнятості в довгостроковій перспективі.
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Комітет ФРС зазначив, що готовий скоригувати грошово-кредитну політику в разі виникнення ризиків, що можуть перешкоджати досягненню таргету з інфляції.
Центробанк ухвалюватиме подальші рішення щодо базової процентної ставки залежно від статистичних даних, заявив голова ФРС Джером Павелл на пресконференції за підсумками дводенного засідання, яке завершилося 7 листопада.
Павелл не виключає чергового зниження ставки в грудні, але також залишає відкритою можливість того, що Федрезерв зробить паузу в помʼякшенні політики на цьому засіданні.
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Наступне засідання щодо ставки відбудеться 17−18 грудня 2024 року, за його підсумками ФРС також представить оновлені макропрогнози.
Нагадаємо, з липня 2023 року по вересень 2024 року базова ставка в США перебувала на максимумі більш ніж за 20 років — на рівні 5,25−5,5%.
23 серпня голова ФРС заявив, що регулятор готовий до зниження ставок. Зниження може початися у вересні, але терміни і швидкість процесу залежить від низки чинників, додав він. На засіданні у вересні цього року ФРС знизив ставку до 4,75−5%.
За матеріалами:
Forbes.ua
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