Федерація роботодавців попереджає про корупційні ризики в законопроєкті про ветеранське підприємництво — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Федерація роботодавців попереджає про корупційні ризики в законопроєкті про ветеранське підприємництво

Казна та Політика
10
Федерація роботодавців попереджає про корупційні ризики в законопроєкті про ветеранське підприємництво
Федерація роботодавців попереджає про корупційні ризики в законопроєкті про ветеранське підприємництво
Бізнес-асоціації попереджають щодо корупційних ризиків законопроекту «Про ветеранське підприємництво». Федерація роботодавців України та CEO Club Ukraine закликали Верховну Раду відмовитись від розгляду відповідного проєкту.
Про це йдеться у заявах двох бізнес-асоціацій.
Читайте також
Згідно із законопроєктом № 10 258, будь-яка компанія, що матиме 60% робітників-учасників бойових дій (УБД) набуватиме статусу «ветеранський бізнес». Відтак, будь яка компанія загальною чисельністю у 3 працівники, 2 з яких є УБД, набуватиме статусу «ветеранський бізнес».
«Окрім того, законопроєкт не містить ніяких обмежень по кількості відкриття таких бізнесів. Ба більше, ці норми розповсюджуються на широке коло громадян, які не мають статусу УБД, в тому числі родичів ветеранів», — йдеться у заяві CEO Club Ukraine.
Федерація роботодавців України заявила, що законопроєкт містить ряд недоліків та корупційних ризиків, а також у разі прийняття може докорінно викривити конкурентне середовище у країні.
Читайте також
«Фактично законопроєкт відкриває шлях для безперешкодного отримання статусу „ветеранський бізнес“ фактично будь-якому бізнесу. Це перетворить ветеранів на маріонеток в руках ділків, та відкриє їм доступ до широкого поля зловживань в питаннях пільгового доступу до грантів, державних замовлень, грального бізнесу, торгівлі підакцизними товарами, в тому числі тютюновими та горілчаними виробами, тощо», — зазначили у ФРУ.
Крім того, асоціація ветеранів-підприємців АТО закликала уряд негайно почати системну роботу з розробки державної політики щодо підтримки ветеранського бізнесу.
За матеріалами:
borgexpert
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.