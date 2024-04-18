Федерація роботодавців попереджає про корупційні ризики в законопроєкті про ветеранське підприємництво — Finance.ua

Федерація роботодавців попереджає про корупційні ризики в законопроєкті про ветеранське підприємництво
Бізнес-асоціації попереджають щодо корупційних ризиків законопроекту «Про ветеранське підприємництво». Федерація роботодавців України та CEO Club Ukraine закликали Верховну Раду відмовитись від розгляду відповідного проєкту.
Про це йдеться у заявах двох бізнес-асоціацій.
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Згідно із законопроєктом № 10 258, будь-яка компанія, що матиме 60% робітників-учасників бойових дій (УБД) набуватиме статусу «ветеранський бізнес». Відтак, будь яка компанія загальною чисельністю у 3 працівники, 2 з яких є УБД, набуватиме статусу «ветеранський бізнес».
«Окрім того, законопроєкт не містить ніяких обмежень по кількості відкриття таких бізнесів. Ба більше, ці норми розповсюджуються на широке коло громадян, які не мають статусу УБД, в тому числі родичів ветеранів», — йдеться у заяві CEO Club Ukraine.
Федерація роботодавців України заявила, що законопроєкт містить ряд недоліків та корупційних ризиків, а також у разі прийняття може докорінно викривити конкурентне середовище у країні.
«Фактично законопроєкт відкриває шлях для безперешкодного отримання статусу „ветеранський бізнес“ фактично будь-якому бізнесу. Це перетворить ветеранів на маріонеток в руках ділків, та відкриє їм доступ до широкого поля зловживань в питаннях пільгового доступу до грантів, державних замовлень, грального бізнесу, торгівлі підакцизними товарами, в тому числі тютюновими та горілчаними виробами, тощо», — зазначили у ФРУ.
Крім того, асоціація ветеранів-підприємців АТО закликала уряд негайно почати системну роботу з розробки державної політики щодо підтримки ветеранського бізнесу.
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