ФДМУ продав майно ДП «Інжексбуд» за ₴27,5 мільйона (фото) — Finance.ua
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ФДМУ продав майно ДП «Інжексбуд» за ₴27,5 мільйона (фото)

Фондовий ринок
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На приватизаційному аукціоні було реалізовано єдиний майновий комплекс держпідприємства «Інжексбуд» з базою відпочинку у Київській області.
Про це повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.
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«27,5 млн грн. Такою виявилася переможна ставка під час сьогоднішнього продажу ЄМК ДП „Інжексбуд“ на платформі Prozorro. Продажі», — йдеться в повідомленні.
ФДМУ продав майно ДП «Інжексбуд» за ₴27,5 мільйона (фото)
До складу майнового комплексу входять адміністративні приміщення в центрі Києва площею 62,7 кв. м та база відпочинку у Бориспільському районі.
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За лот змагалися 21 учасник. У результаті конкуренції ціна зі стартових 6 млн грн зросла у 4,5 раза.
З15 по 19 квітня Фонд державного майна провів 8 успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі Prozorro. Продажі на загальну суму 28,5 млн грн.

Довідка Finance.ua:

  • Фонд державного майна України залучив до держбюджету за майже перший квартал цього року 200 мільйонів гривень від оренди держмайна. Як повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль: «Понад 200 млн грн від оренди держмайна. Така сума надійшла в держбюджет за неповний перший квартал 2024 року. Від офісних приміщень та гаражів до складів та магазинів — перелік об'єктів оренди найрізноманітніший».
  • Реалізація проєкту «Земельного банку» дозволить аграріям отримати доступ до ринку державних сільгоспземель через онлайн-аукціони в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі». Це забезпечить ринкову вартість оренди, яка буде залежати від розташування, якості ґрунту та наявності інфраструктури. Початкова ціна складатиме 12% від нормативної грошової оцінки угіддя.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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