Eurostar планує запустити нові рейси до Німеччини та Швейцарії — Finance.ua

Eurostar планує запустити нові рейси до Німеччини та Швейцарії Сьогодні 04:18 — Світ

Eurostar планує запустити нові рейси до Німеччини та Швейцарії

Міжнародний залізничний оператор Eurostar планує запустити нові рейси з Лондона (Велика Британія) до Франкфурта-на-Майні (Німеччина) і Женеви (Швейцарія), щоб задовольнити зростаючий попит бізнесу на більш екологічні поїздки.

Як пише The Financial Times , компанія представила план розширення у двох ключових європейських фінансових центрах, включно з новими рейсами з Амстердама і Брюсселя до Женеви, з невизначеними термінами старту «на початку 2030-х років».

Ці два міста були обрані як нові напрямки, оскільки вони є «великими фінансовими центрами і європейськими містами», які «потрібно було з’єднати» з Лондоном, пояснила генеральний директор Eurostar Гвендолін Казенав у коментарі FT.

За її словами, кількість ділових мандрівників, що перевозяться залізничним оператором, тепер «на тому самому рівні, що й до Covid», і серед них є явний запит на більш екологічні альтернативи авіаперевезенням.

«Серед корпоративних мандрівників ми дійсно бачимо зростання через цілі сталого розвитку. Компанії дійсно хочуть, щоб їхні співробітники подорожували потягом», — додала Казенав.

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Попередньо Eurostar оцінила час у дорозі з Лондона до Франкфурта і Женеви приблизно в п’ять годин. Компанія планує виконувати чотири щоденні рейси до Франкфурта і три щоденні рейси до Женеви.

«Ми бачимо велику готовність довше подорожувати потягом… 10 чи 15 років тому люди не хотіли їхати поїздом більше трьох годин. Зараз цей час збільшився до чотирьох, а наближається до п’яти годин», — пояснила Казенав.

Видання нагадує, що торік Eurostar заявила про намір інвестувати 2 млрд євро в 50 нових поїздів, збільшивши свій парк до 67, але поки не підтвердила замовлення поїздів. При цьому перевізник наголосив, що нові рейси будуть запущені після введення цих поїздів.

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Також наголошується, що для введення в експлуатацію нових напрямків залізничній монополії потрібна згода урядів на встановлення дорогої і громіздкої інфраструктури безпеки та прикордонного контролю у Франкфурті та Женеві.

Саме через складність обслуговування транскордонних перевезень, незважаючи на запуск понад 30 років тому, Eurostar наразі здійснює рейси тільки за трьома основними напрямками з Лондона: Брюссель, Амстердам і Париж.

«Поки ми не побачимо, які поїзди вони замовляють і коли їх буде доставлено, ми не можемо називати це „планами“, а скоріше невизначеними ідеями», — зазначив консультант із транскордонних залізничних перевезень Джон Уорт.

УНІАН За матеріалами:

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