Wizz Air запускає п’ять нових рейсів по Європі — Finance.ua
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Wizz Air запускає п’ять нових рейсів по Європі

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Wizz Air запускає п’ять нових рейсів по Європі
Wizz Air запускає п’ять нових рейсів по Європі
Угорський авіаперевізник Wizz Air розширює мережу польотів і планує додати 5 нових рейсів з Литви, Норвегії, Греції, Італії, Румунії, Франції та Грузії.
Про це пише видання lowcostavia.
Графік нових рейсів Wizz Air:
  • Вільнюс — Берген з 5 травня — 2 рейси на тиждень;
  • Вільнюс — Катанія з 5 травня — 2 рейси на тиждень;
  • Рим Fiumicino — Хургада з 3 червня — 2 рейси на тиждень;
  • Клуж — Геракліон з 17 червня — 3 рази на тиждень (відновлення рейсу);
  • Кутаїсі — Ліон з 3 червня — 3 рази на тиждень.
Ціни:
Вартість квитка з Вільнюса до Бергена на 12 травня для одного дорослого обійдеться у 49,99 євро. Вартість зворотнього — трохи дешевша, 35,99 євро.
Wizz Air запускає п’ять нових рейсів по Європі
Подорож в обидва боки з Риму до єгипетського курорту Хугарда обійдеться майже у 100 євро — по 49,99 за один квиток на одного дорослого пасажира.
Wizz Air запускає п’ять нових рейсів по Європі
Перевірити вартість і забронювати квитки можна на офіційному сайті лоукостера.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що авіакомпанія Wizz Air готова відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після припинення вогню з росією. Компанія збирається відновити близько 30 маршрутів.
За оцінками Європейського агентства безпеки польотів, для відкриття повітряного простору України потрібно від шести до восьми тижнів, і Wizz Air готується до цього.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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