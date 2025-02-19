Wizz Air запускає п’ять нових рейсів по Європі — Finance.ua

Wizz Air запускає п’ять нових рейсів по Європі Сьогодні 10:38 — Світ

Wizz Air запускає п’ять нових рейсів по Європі

Угорський авіаперевізник Wizz Air розширює мережу польотів і планує додати 5 нових рейсів з Литви, Норвегії, Греції, Італії, Румунії, Франції та Грузії.

Про це пише видання lowcostavia

Графік нових рейсів Wizz Air:

Вільнюс — Берген з 5 травня — 2 рейси на тиждень;

Вільнюс — Катанія з 5 травня — 2 рейси на тиждень;

Рим Fiumicino — Хургада з 3 червня — 2 рейси на тиждень;

Клуж — Геракліон з 17 червня — 3 рази на тиждень (відновлення рейсу);

Кутаїсі — Ліон з 3 червня — 3 рази на тиждень.

Ціни:

Вартість квитка з Вільнюса до Бергена на 12 травня для одного дорослого обійдеться у 49,99 євро. Вартість зворотнього — трохи дешевша, 35,99 євро.

Подорож в обидва боки з Риму до єгипетського курорту Хугарда обійдеться майже у 100 євро — по 49,99 за один квиток на одного дорослого пасажира.

Перевірити вартість і забронювати квитки можна на офіційному сайті лоукостера.

Нагадаємо, раніше повідомлялось , що авіакомпанія Wizz Air готова відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після припинення вогню з росією. Компанія збирається відновити близько 30 маршрутів.

За оцінками Європейського агентства безпеки польотів, для відкриття повітряного простору України потрібно від шести до восьми тижнів, і Wizz Air готується до цього.

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