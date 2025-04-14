У Ryanair пригрозили скасувати ще більше рейсів до Іспанії — Finance.ua

У Ryanair пригрозили скасувати ще більше рейсів до Іспанії Сьогодні 17:44 — Фондовий ринок

У Ryanair пригрозили скасувати ще більше рейсів до Іспанії

Ірландський лоукостер Ryanair імовірно продовжить скорочувати кількість рейсів до/з Іспанії через невдоволення сумами зборів в аеропортах країни. Попередня хвиля скасувань іспанських рейсів авіакомпанії торкнулася літнього розкладу 2025 року.

Як заявив в інтерв’ю іспанському виданню El Economista генеральний директор ірландської авіакомпанії Едді Вілсон, наразі Ryanair розглядає можливість скорочення кількості рейсів із середніх і малих аеропортів Іспанії у 2025−2026 роках, якщо контрольований державою оператор аеропортів Aena не знизить свої збори.

Він пояснив, що насамперед низькі тарифи потрібні самим регіональним аеропортам для стимулювання зростання, і вони мають супроводжуватися низькими витратами, тому що в іншому разі формула не працює.

«Ми скоротили 800 тисяч місць цього літа, тому що у нас були кращі варіанти розподілити наші потужності в інших місцях Європи. І будуть ще скорочення взимку 2025 року, і ще більше влітку 2026 року, тому що немає сенсу продовжувати інвестувати у збиткові операції. Раціональне рішення — перемістити трафік туди, де вартість доступу падає, а не зростає, тому ми продовжимо робити це поступово. У нас немає планів інвестувати в регіональні аеропорти, тому що їхня структура ціноутворення порушена», — пояснив Вілсон.

УНІАН За матеріалами:

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