Ethereum програв Solana за популярністю серед блокчейн-розробників — Finance.ua

Ethereum програв Solana за популярністю серед блокчейн-розробників Сьогодні 02:41 — Технології&Авто

Ethereum програв Solana за популярністю серед блокчейн-розробників

Згідно зі звітом, опублікованим Electric Capital, вперше з 2016 року екосистема Solana залучила більше розробників додатків на блокчейні, ніж мережа Ethereum. Однак за загальною активністю розробників Ethereum все ще залишається лідером.

Протягом 2024 року мережу Solana обрали 7625 нових розробників, у мережу Ethereum перейшли 6456 програмістів. Активність в екосистемі Solana порівняно з минулим роком зросла на 83%, і цього року вона за декількома показниками обігнала Ethereum: у березні вона лідирувала під час буму мемкойнів, а в у жовтні вирвалася вперед за обсягом мережевих комісій за добу.

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Загальна кількість нових розробників, які працюють у криптографії в усьому світі, цього року становила 39 тисяч. Це на 7% менше, ніж у 2023 році, і майже вдвічі менше, ніж у 2022 році, коли над криптовалютними проектами працювало понад 77 тисяч розробників.

Число розробників у мережі Ethereum цього року зменшилося на 17%, але ефір все ще залишається найбільшим блокчейном за їхньою загальною активністю. Найшвидшою екосистемою за збільшенням числа програмістів став протокол рестейкінгу Eigenlayer (збільшив кількість штатних розробників на 130%).

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Загалом за кількістю розробників перше місце посідає Азія. У 2024 році Індія залучила найбільше нових розробників криптовалюти. Однак США все ще залишаються країною № 1 з 19% часткою розробників, що на 38% менше, ніж у 2015 році.

Криптоактивність охоплює всі часові пояси: транзакції зі стейблкойнами стабільно активні, зростаючи на 2−3% протягом робочого часу в Азії, Європі та Африці. Пік торгівлі NFT припадає на робочий час в Америці, а пік карбування — на робочий час в Азії. Це вказує на те, як різні частини Земної кулі тяжіють до різних варіантів використання.

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