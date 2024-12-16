Bitcoin досяг рекордних $106 000 після заяв Трампа про створення резерву криптовалюти в США — Finance.ua

Bitcoin досяг рекордних $106 000 після заяв Трампа про створення резерву криптовалюти в США Сьогодні 10:15 — Криптовалюта

Bitcoin досяг рекордних $106 000 після заяв Трампа про створення резерву криптовалюти в США

Біткоїн досяг рекордної позначки понад $106 000 після заяви новообраного президента США Дональда Трампа про можливість створення стратегічного резерву біткоїнів, аналогічного до стратегічного нафтового запасу.

Про це пише Reuters.

Вночі 16 грудня найбільша і найвідоміша криптовалюта світу сягнула позначки $106 533, а станом на 9:30 за Києвом біткоїн торгується на рівні $105 180 (+3,41%). Тим часом друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum зросла на 3,34% до $3 974.

Додатковий імпульс для інвесторів спричинило включення компанії MicroStrategy до технологічного індексу Nasdaq 100. Це може привести до збільшення інвестицій у компанію, яка зосереджена на придбанні біткоїнів.

«Ми зробимо щось велике для крипто, тому що не хочемо, щоб Китай чи будь-хто інший, не лише Китай, захоплювали цю сферу. Ми хочемо бути попереду», — заявив Трамп в інтерв’ю CNBC.

На питання про можливість створення резерву криптовалюти Трамп відповів: «Так, я думаю, що це можливо».

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