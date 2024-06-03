Естонія допоможе Україні у розбудові енергетичної інфраструктури — Finance.ua

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Естонія допоможе Україні у розбудові енергетичної інфраструктури

Енергетика
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Естонія допоможе Україні у розбудові енергетичної інфраструктури
Естонія допоможе Україні у розбудові енергетичної інфраструктури
Заступник міністра енергетики України Роман Андарак провів зустріч з представниками естонської делегації.
Сторони обговорили допомогу естонських партнерів у відновленні об'єктів української енергетики після російських атак, а також напрямки співпраці для посилення гнучкості і стійкості енергосистеми Зокрема, представники естонської сторони наголосили, що готові й надалі підтримувати український енергосектор.
Наразі опрацьовується питання доставки в Україну багатотонної партії допомоги.
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Роман Андарак подякував Естонії за вже надану допомогу українському енергосектору, зокрема 15 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою близько 225 тонн (силові трансформатори, трансформатори струму і напруги). Заступник міністра ознайомив естонську сторону з поточною складною ситуацією в енергосистемі після посилення масованих російських атак на енергосектор, розповів про заходи для відновлення пошкоджених об'єктів та нарощування генеруючих потужностей.
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Окрему увагу під час зустрічі сторони приділили реалізації проєктів співпраці з Естонським агентством розвитку співробітництва (ESTDEV) з питань реконструкції енергетичної інфраструктури України.
За матеріалами:
Finance.ua
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