Енергосистема країни зазнала нових пошкоджень: «Укренерго» вводить більш тривалі екстрені відключення світла у Києві та Київській області — Finance.ua

Енергосистема країни зазнала нових пошкоджень: «Укренерго» вводить більш тривалі екстрені відключення світла у Києві та Київській області Вчора 10:03 — Валюта

росія знову атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури. З ладу виведені низка критично важливих об’єктів. Внаслідок цього в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК «Укренерго» вводить безпрецедентні екстрені обмеження.

Про це повідомила компанія.

Графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше не актуальні. На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електропостачання.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

«Просимо всіх клієнтів підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті. Для цього споживати електроенергію помірно — вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00. Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів», — пишуть в компанії.

Зазначаємо, що також трапляються аварії на розподільчих мережах з різних причин (перенавантаження, пошкодження сторонніми особами, тощо), через які наші споживачі можуть бути без світла. Якщо у вас після скасування стабілізаційного відключення не з’явилось світло — просимо повідомляти нам про це через канали комунікації Viber або Telegram бот, через наші сторінки в соцмережі Facebook . Ми зробимо все необхідне, щоб оперативно усунути аварію та повернути вам світло.

Раніше Президент Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні закликав українців обрати індивідуальну схему економії електроенергії.

"Російські терористи створили нашим енергетикам такі складні умови, яких ніхто у Європі ще просто не бачив, не зустрічав. Не було таких загроз, які зараз змушені долати наші фахівці. І вони з честю їх долають...

У багатьох містах і районах України відбуваються аварійні відключення енергопостачання, доводиться обмежувати споживання енергії. Але ми всі маємо пам’ятати одне: нам потрібна перемога над росією і в енергетичній сфері", — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, хоч би що робив ворог, наше завдання — ламати його плани й захищати Україну.

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"І це не просто чиєсь завдання, це стосується не лише енергетиків чи когось іншого. Зараз потрібне свідоме споживання енергії всіма українцями.

Оберіть, будь ласка, кожен свою схему обмеження споживання електрики, поки в загальній енергосистемі є дефіцит", — додав Президент.

Довідка Finance.ua:

В «ДТЕК «Київські регіональні електромережі» пояснили, чому деякі житлові будинки взагалі не потраплять під стабілізаційні відключення електроенергії та за яким принципом визначаються години відключення. Про це в коментарі повідомила керівник відділу з комунікацій «ДТЕК Київські регіональні електромережі» Алла Гурова.

За її словами, деякі будинки можуть взагалі не потрапити на відключення, якщо вони заживлені однією лінію з критично важливим об’єктом.

Графіки віялових відключень електроенергії зроблять справедливішими.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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