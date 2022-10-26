Відключення світла: киян розбили на три групи — Finance.ua

Відключення світла: киян розбили на три групи Вчора 11:45 — Енергетика

За розпорядженням НЕК Укренерго, у Києві з 7:45 почалися стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомляють в ДТЕК Київські електромережі.

Всі споживачі електроенергії Києва розділені на 3 групи.

Кожна буде відключатися в визначений проміжок часу. Вам не треба шукати адресу в списку, достатньо просто ввести її в рядок пошуку, і побачити час потенційного відключення електроенергії протягом дня та тижня.

Відключення триватимуть не більше 4 годин.

Однак, в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час.

Також можлива невелика похибка у часі в межах 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

Крім того, трапляються аварії на розподільчих мережах з різних причин (перенавантаження, пошкодження сторонніми особами тощо), через які ви можете бути без світла.

Якщо у вас після відключення за графіком не з’явилось світло — треба повідомляти нам про це через канали комунікації: Viber та Telegram бот, через наші сторінки в соцмережах Facebook.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.