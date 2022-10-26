Відключення світла: киян розбили на три групи — Finance.ua
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Відключення світла: киян розбили на три групи

Енергетика
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За розпорядженням НЕК Укренерго, у Києві з 7:45 почалися стабілізаційні відключення світла.
Про це повідомляють в ДТЕК Київські електромережі.
Працює оновлений спрощений графік адрес.
Всі споживачі електроенергії Києва розділені на 3 групи.
Кожна буде відключатися в визначений проміжок часу. Вам не треба шукати адресу в списку, достатньо просто ввести її в рядок пошуку, і побачити час потенційного відключення електроенергії протягом дня та тижня.
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Відключення триватимуть не більше 4 годин.
Однак, в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час.
Також можлива невелика похибка у часі в межах 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.
Крім того, трапляються аварії на розподільчих мережах з різних причин (перенавантаження, пошкодження сторонніми особами тощо), через які ви можете бути без світла.
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Якщо у вас після відключення за графіком не з’явилось світло — треба повідомляти нам про це через канали комунікації: Viber та Telegram бот, через наші сторінки в соцмережах Facebook.

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За матеріалами:
Finance.ua
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