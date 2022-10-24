У Києві та семи областях України вводять відключення світла: де буде найбільший обсяг обмеження (графік) — Finance.ua

У Києві та семи областях України вводять відключення світла: де буде найбільший обсяг обмеження (графік) Вчора 11:00 — Енергетика

Для підтримки стабільної роботи енергосистеми Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Полтавській, Сумській областях.

Найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Про це повідомили в Укренерго.

«Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами. Пам’ятайте, що ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень», зазначили в компанії.

ДТЕК «Київські електромережі» надає спрощений графік відключень.

Нагадаємо, внаслідок ракетних обстрілів і дронових атак постраждало майже 40% енергетичної інфраструктури країни. Проте, це не означає, що постраждалі енергоблоки припинили роботу. Ситуація у вітчизняній енергетиці, яка потерпає від ударів російських окупантів, залишається важкою, але контрольованою. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

У деяких містах України візьмуться за порушників економії електрики. Санкції готуються застосовувати в Тернопільській області, в Полтаві та Кривому Розі. Про це офіційно повідомила місцева влада.

Згідно з розрахунками німецької Федеральної асоціації управління енергетики та водними ресурсами (BDEW), споживання енергії у квартирі розподіляється так:

28% — телевізори, ігрові приставки та комп’ютери;

14% — прання та сушіння одягу;

13% — освітлення;

11% — холодильники та морозильники;

9% — приготування їжі;

8% — миття посуду (машини).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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