Названо міста, де каратимуть порушників економії електроенергії — Finance.ua
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Названо міста, де каратимуть порушників економії електроенергії

Енергетика
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У деяких містах України візьмуться за порушників економії електрики. Санкції готуються застосовувати в Тернопільській області, в Полтаві та Кривому Розі.
Про це офіційно повідомила місцева влада.
«Будь ласка, вимкніть її (зовнішню рекламу — УНІАН), бо матимете неприємності. Поліцейські, які патрулюватимуть місто, заходитимуть у це приміщення і притягатимуть до відповідальності», — попередив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.
При цьому мер Полтави Олександр Мамай заявив, що з 15:00 місто патрулює Інспекція з благоустрою разом з поліцією. Він пригрозив підприємцям, які не вимкнуть зовнішнє освітлення і не реагуватимуть на рекомендації, відключенням від електромережі.
У свою чергу мер Кривого Рогу Олександр Вілкул оголосив про введення режиму суворої економії у зв’язку з критичною ситуацією в енергетиці. Таким чином, влада має намір запобігти повному аварійному відключенню.
За його словами, тиждень тому вже вжили таких заходів:
  • на 60% зменшено вуличне освітлення;
  • на 50% скорочено рух міського електротранспорту;
  • мінімізовано електроспоживання на спортивних і культурних об’єктах;
  • обладнання таких об’єктів як Льодова арена і ряд інших-відключено;
  • мінімізовано енергоспоживання на промислових і комунальних підприємствах міста;
  • відключені освітлення та ілюмінація в парках, скверах та інше.
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«Об’єктам бізнесу вже направлені приписи повністю відключити рекламу та ілюмінацію, і вони повинні мінімізувати електроспоживання всередині приміщень. У кожному районі міста створені робочі групи, до їх складу входять представники силових структур, які жорстко контролюватимуть виконання правил режиму суворої економії електроенергії», — йдеться в повідомленні.
Крім того, з 17:00 місто патрулюють зведені мобільні бригади разом з поліцією. При цьому Вілкул вказав, що порушників одразу будуть відключатимуть від енергопостачання.
Також, військова адміністрація Кривого Рогу звернулася до жителів міста з проханням максимально економити електроенергію.
«У період з 07:00 до 22:00 споживання електроенергії має бути максимально обмежене. Використання енергоємних побутових приладів — електродуховок, пральних машин, сушарок, електроконвекторів та інших — має бути виключено або мінімізовано», — підсумував мер міста.

Довідка Finance.ua:

  • В «Укренерго» вводять тимчасове обмеження споживання електроенергії в трьох областях.
  • У Києві почалися відключення електроенергії: для кожного клієнта по 4 години, але може повторитись (список)

Які пристрої «з’їдають» найбільше електроенергії

За матеріалами:
УНІАН
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