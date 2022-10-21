Названо міста, де каратимуть порушників економії електроенергії — Finance.ua

Названо міста, де каратимуть порушників економії електроенергії Вчора 11:30 — Енергетика

У деяких містах України візьмуться за порушників економії електрики. Санкції готуються застосовувати в Тернопільській області, в Полтаві та Кривому Розі.

Про це офіційно повідомила місцева влада.

«Будь ласка, вимкніть її (зовнішню рекламу — УНІАН), бо матимете неприємності. Поліцейські, які патрулюватимуть місто, заходитимуть у це приміщення і притягатимуть до відповідальності», — попередив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

При цьому мер Полтави Олександр Мамай заявив, що з 15:00 місто патрулює Інспекція з благоустрою разом з поліцією. Він пригрозив підприємцям, які не вимкнуть зовнішнє освітлення і не реагуватимуть на рекомендації, відключенням від електромережі.

У свою чергу мер Кривого Рогу Олександр Вілкул оголосив про введення режиму суворої економії у зв’язку з критичною ситуацією в енергетиці. Таким чином, влада має намір запобігти повному аварійному відключенню.

За його словами, тиждень тому вже вжили таких заходів:

на 60% зменшено вуличне освітлення;

на 50% скорочено рух міського електротранспорту;

мінімізовано електроспоживання на спортивних і культурних об’єктах;

обладнання таких об’єктів як Льодова арена і ряд інших-відключено;

мінімізовано енергоспоживання на промислових і комунальних підприємствах міста;

відключені освітлення та ілюмінація в парках, скверах та інше.

«Об’єктам бізнесу вже направлені приписи повністю відключити рекламу та ілюмінацію, і вони повинні мінімізувати електроспоживання всередині приміщень. У кожному районі міста створені робочі групи, до їх складу входять представники силових структур, які жорстко контролюватимуть виконання правил режиму суворої економії електроенергії», — йдеться в повідомленні.

Крім того, з 17:00 місто патрулюють зведені мобільні бригади разом з поліцією. При цьому Вілкул вказав, що порушників одразу будуть відключатимуть від енергопостачання.

Також, військова адміністрація Кривого Рогу звернулася до жителів міста з проханням максимально економити електроенергію.

«У період з 07:00 до 22:00 споживання електроенергії має бути максимально обмежене. Використання енергоємних побутових приладів — електродуховок, пральних машин, сушарок, електроконвекторів та інших — має бути виключено або мінімізовано», — підсумував мер міста.

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УНІАН За матеріалами:

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