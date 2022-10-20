У Києві почалися відключення електроенергії: для кожного клієнта по 4 години, але може повторитись (список) — Finance.ua

У Києві почалися відключення електроенергії: для кожного клієнта по 4 години, але може повторитись (список)
У Києві почалися відключення електроенергії для уникнення аварій.
Про це повідомив НЕК Укренерго у фейсбуці.
НЕК Укренерго запровадив відключення з 23.24 19 жовтня.
Відключення триватиме для кожного клієнта до 4 годин, але може повторитись для деяких споживачів протягом доби через 8 годин — якщо Укренерго не скасує стабілізаційних відключень.
Якщо будинок відключався з 8 до 12 ранку, то, якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 20.00 до 24.00.
Список вулиць, котрих може стосуватися відключення.
Киян закликають споживати електроенергію помірно — вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії з 17.00 до 23.00.
Бізнес просять обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів, торгових центрів.
20 жовтня для економії електроенергії в місті на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси.
Перелік маршрутів, де відбудеться заміна транспорту.
Також зазначається, що віялові відключення будуть застосовувати якщо виникне необхідність збалансувати енергосистему.
Перевірити черговість та орієнтовний час відключень за своєю адресою можна за цим посиланням.
Довідка Finance.ua:
- Внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру 20 жовтня по всій Україні пройде тимчасове обмеження постачання електроенергії.
- Згідно з розрахунками німецької Федеральної асоціації управління енергетики та водними ресурсами (BDEW), споживання енергії у квартирі розподіляється так:
- 28% — телевізори, ігрові приставки та комп’ютери;
- 14% — прання та сушіння одягу;
- 13% — освітлення;
- 11% — холодильники та морозильники;
- 9% — приготування їжі;
- 8% — миття посуду.
Які пристрої «з’їдають» найбільше електроенергії
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