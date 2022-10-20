У Києві почалися відключення електроенергії: для кожного клієнта по 4 години, але може повторитись (список) — Finance.ua

У Києві почалися відключення електроенергії: для кожного клієнта по 4 години, але може повторитись (список) Вчора 10:00 — Енергетика

У Києві почалися відключення електроенергії для уникнення аварій.

Про це повідомив НЕК Укренерго у фейсбуці.

з 23.24 19 жовтня. НЕК Укренерго запровадив відключення

Відключення триватиме для кожного клієнта до 4 годин, але може повторитись для деяких споживачів протягом доби через 8 годин — якщо Укренерго не скасує стабілізаційних відключень.

Якщо будинок відключався з 8 до 12 ранку, то, якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 20.00 до 24.00.

Список вулиць, котрих може стосуватися відключення. котрих може стосуватися відключення.

Киян закликають споживати електроенергію помірно — вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії з 17.00 до 23.00.

Бізнес просять обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів, торгових центрів.

20 жовтня для економії електроенергії в місті на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси.

Перелік маршрутів , де відбудеться заміна транспорту.

Також зазначається, що віялові відключення будуть застосовувати якщо виникне необхідність збалансувати енергосистему.

Перевірити черговість та орієнтовний час відключень за своєю адресою можна за цим посиланням.

Довідка Finance.ua:

Внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру 20 жовтня по всій Україні пройде тимчасове обмеження постачання електроенергії.

Згідно з розрахунками німецької Федеральної асоціації управління енергетики та водними ресурсами (BDEW), споживання енергії у квартирі розподіляється так:

28% — телевізори, ігрові приставки та комп’ютери;

14% — прання та сушіння одягу;

13% — освітлення;

11% — холодильники та морозильники;

9% — приготування їжі;

8% — миття посуду.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.