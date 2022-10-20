В "Укренерго" вводять тимчасове обмеження споживання електроенергії в трьох областях — Finance.ua

В "Укренерго" вводять тимчасове обмеження споживання електроенергії в трьох областях Вчора 17:40 — Енергетика

В "Укренерго" вводять тимчасове обмеження споживання електроенергії в трьох областях

В «Укренерго» вводять тимчасове обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях через різке збільшення рівня споживання електроенергії.

Про це повідомляє «Укренерго».

«Шановні споживачі! Через різке збільшення рівня споживання електроенергії Диспетчерській центр „Укренерго“ вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях», — йдеться в повідомленні.

В Укренерго нагадали, що коли відключать саме вашу вулицю — визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго).

Раніше Укренерго закликало жителів Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської і Житомирської областей терміново зменшити використання електроенергії.

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