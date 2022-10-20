В "Укренерго" вводять тимчасове обмеження споживання електроенергії в трьох областях — Finance.ua

В "Укренерго" вводять тимчасове обмеження споживання електроенергії в трьох областях
В «Укренерго» вводять тимчасове обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях через різке збільшення рівня споживання електроенергії.
Про це повідомляє «Укренерго».
«Шановні споживачі! Через різке збільшення рівня споживання електроенергії Диспетчерській центр „Укренерго“ вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях», — йдеться в повідомленні.
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