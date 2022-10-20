Київ та 4 області закликають зменшити споживання електроенергії — Finance.ua

Київ та 4 області закликають зменшити споживання електроенергії
У центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії. Мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей просять терміново зменшити споживання електроенергії.
Про це повідомляє «Укренерго».
«Диспетчерський центр „Укренерго“ вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні. Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії!» — йдеться в повідомленні.
В компанії додали, що це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.
«Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю — визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго)», — підкреслюють в повідомленні.
Як повідомлялось, у Києві планують віялові відключення електроенергії. Оприлюднені адреси відключень, які будуть відбуватися після розпорядження НЕК «Укренерго».
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