Київ та 4 області закликають зменшити споживання електроенергії — Finance.ua

Київ та 4 області закликають зменшити споживання електроенергії Вчора 15:10 — Енергетика

У центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії. Мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей просять терміново зменшити споживання електроенергії.

Про це повідомляє « Укренерго ».

«Диспетчерський центр „Укренерго“ вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні. Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії!» — йдеться в повідомленні.

В компанії додали, що це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

«Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю — визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго)», — підкреслюють в повідомленні.

Як повідомлялось, у Києві планують віялові відключення електроенергії. Оприлюднені адреси відключень, які будуть відбуватися після розпорядження НЕК «Укренерго».

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