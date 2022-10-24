Графіки віялових відключень електроенергії зроблять справедливішими, — глава «Укренерго» — Finance.ua
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Графіки віялових відключень електроенергії зроблять справедливішими, — глава «Укренерго»

Енергетика
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Графіки віялових відключень електроенергії зроблять справедливішими, — глава «Укренерго»
Графіки віялових відключень електроенергії зроблять справедливішими, — глава «Укренерго»
При аварійних відключеннях не повинно бути сильних перекосів між споживачами. Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що графіки можуть переглянути.
Про це РБК-Україна йдеться в матеріалі РБК-Україна.
«За результатами останніх тижнів, коли запроваджувалися графіки, ми плануємо провести з кожним обленерго сесію, проаналізувати ефективність цих графіків — наскільки і як вони були виконані», — сказав він.
При цьому будуть проаналізовані списки споживачів, заведених під ці графіки, щоб переконатися в тому, що немає сильних перекосів у розподілі навантаження відключень між споживачами.
«Ми це робитимемо, для того, щоб зробити ці графіки більш м’якими для споживача і справедливо розподілити навантаження», — додав Кудрицький.
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Глава «Укренерго» заявив, що переліки споживачів, яких відключають від електропостачання, складають оператори розподільчих мереж (обленерго). Використання графіків відключень пов’язане з конкретною ситуацією, що склалася в енергосистемі у певний момент. Мета кожного оператора системи розподілу — виконати команду з обмеження споживачів від головного Диспетчерського центру «Укренерго».

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«Якщо „Укренерго“ каже, що в такій галузі необхідно зменшити споживання на 30 МВт або 40 МВт, завдання обленерго — якнайшвидше виконати цю команду. І щоб зробити це швидко, іноді просто вибирають енерговузли з найбільшим споживанням, в яких можна швидше відключити необхідний обсяг навантаження та збалансувати енергосистему. Так простіше і швидше. Тому буває, що за графіками аварійних відключень не зовсім рівномірно розподіляється відключення споживачів», — розповів Кудрицький.
Нагадаємо, віялові відключення електроенергії на Київщині розпочалися ввечері 19 жовтня. В «Укренерго» і надалі планують застосовувати планові відключення електроенергії.
За матеріалами:
РБК-Україна
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