Графіки віялових відключень електроенергії зроблять справедливішими, — глава «Укренерго» Вчора 11:33 — Енергетика

Графіки віялових відключень електроенергії зроблять справедливішими, — глава «Укренерго»

При аварійних відключеннях не повинно бути сильних перекосів між споживачами. Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що графіки можуть переглянути.

Про це РБК-Україна йдеться в матеріалі РБК-Україна.

«За результатами останніх тижнів, коли запроваджувалися графіки, ми плануємо провести з кожним обленерго сесію, проаналізувати ефективність цих графіків — наскільки і як вони були виконані», — сказав він.

При цьому будуть проаналізовані списки споживачів, заведених під ці графіки, щоб переконатися в тому, що немає сильних перекосів у розподілі навантаження відключень між споживачами.

«Ми це робитимемо, для того, щоб зробити ці графіки більш м’якими для споживача і справедливо розподілити навантаження», — додав Кудрицький.

Глава «Укренерго» заявив, що переліки споживачів, яких відключають від електропостачання, складають оператори розподільчих мереж (обленерго). Використання графіків відключень пов’язане з конкретною ситуацією, що склалася в енергосистемі у певний момент. Мета кожного оператора системи розподілу — виконати команду з обмеження споживачів від головного Диспетчерського центру «Укренерго».

«Якщо „Укренерго“ каже, що в такій галузі необхідно зменшити споживання на 30 МВт або 40 МВт, завдання обленерго — якнайшвидше виконати цю команду. І щоб зробити це швидко, іноді просто вибирають енерговузли з найбільшим споживанням, в яких можна швидше відключити необхідний обсяг навантаження та збалансувати енергосистему. Так простіше і швидше. Тому буває, що за графіками аварійних відключень не зовсім рівномірно розподіляється відключення споживачів», — розповів Кудрицький.

Нагадаємо, віялові відключення електроенергії на Київщині розпочалися ввечері 19 жовтня. В «Укренерго» і надалі планують застосовувати планові відключення електроенергії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.