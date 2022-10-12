Віялові відключення електроенергії: Герус розповів, коли вирішиться проблема — Finance.ua

Віялові відключення електроенергії: Герус розповів, коли вирішиться проблема Вчора 19:00 — Енергетика

Через обстріли російських окупантів в Україні постраждали десятки об’єктів енергетики. Для стабілізації ситуації використовуються віялові відключення електроенергії, але вже найближчими днями очікується поліпшення.

Про це розповів голова комітету Ради з питань енергетики Андрій Герус в ефірі проекту Freeдом

«Постраждало кілька десятків об’єктів енергетики. Є ситуація складніша — наприклад, Львівська область. Те, що стосується Києва та Київської області, то тут ситуація вже налагоджується. Проводяться ремонтні та відновлювальні роботи, і ми очікуємо, що вже завтра ситуація буде легшою. Графіки виключень електроенергії або не будуть вже застосовуватися, або будуть мінімізовані», — зазначив він.

За словами Геруса, українська влада робить все, щоб побутові та промислові споживачі України були забезпечені світлом.

«Припинено експорт електроенергії в Європу, тому все робиться для того, щоб стабілізувати ситуацію в Україні, і щоб український споживач був з електроенергією... За кілька днів відновити всі ці об’єкти неможливо, це буде довша робота, але деякі варіанти, щоб дати за резервними схемами електроенергію споживачеві, будуть знайдені. Над цим зараз працюють», — додав голова комітету.

Він сказав, що повне відновлення зруйнованої інфраструктури займе місяці, але зараз влада працює над забезпеченням населення електроенергією і зменшенням наслідків обстрілів.

Герус додав, що українці прислухалися до прохання уряду обмежити споживання електроенергії і змогли знизити його на 10%.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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