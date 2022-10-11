У Києві та області вводять віялові відключення: график (оновлено) — Finance.ua

У Києві та області вводять віялові відключення: график (оновлено) Вчора 10:02 — Енергетика

Внаслідок ракетних ударів росії по критичній інфраструктурі у Києві та області вводять погодинні відключення електроенергії.

ДТЕК Енерго робить усе можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах масових терористичних атак росії.

Про це повідомляє ДТЕК.

З 11 жовтня енергетики на щоденній основі заздалегідь будуть оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.

Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин.

Повний список населених пунктів за посиланням

Оновлено

У ДТЕК розділили всі адреси міста на 3 черги і будуть обмежувати постачання світла почергово:

1 черга — з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00

2 черга — з 12:00 до 16:00



3 черга — з 16:00 до 20:00



Графік погодинного відключення — списки районів і вулиць — можна знайти за посиланням.

«Станом на 10.30 ранку, цей графік ще не був застосований. Графік буде застосований тільки у разі, якщо у державної енергокомпанії НЕК Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему», — зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що наразі є технічні збої в роботі сайту ДТЕК Київські електромережі, компанія активно працює над їх усуненням. Найближчим часом графіки також будуть доступні на головній сторінці сайту і оновлюватимуться щоденно.

Довідка Finance.ua:

10 жовтня росія здійснила черговий акт тероризму по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури по усій Україні. Серед них — енергетичні підприємства ДТЕК Енерго.

Внаслідок обстрілів пошкоджено енергетичне обладнання. Постраждалих немає. Наразі енергетики проводять оцінку пошкоджень та розпочали ремонтні роботи.

ДТЕК синхронізує свої дії з НЕК «Укренерго». У разі необхідності, для забезпечення стабільної роботи енергосистеми України підприємствами ДТЕК Енерго будуть задіяні резервні енергоблоки.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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