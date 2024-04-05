Елітний Maybach та колекційні годинники Медведчука пустять з молотка: що відомо — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Елітний Maybach та колекційні годинники Медведчука пустять з молотка: що відомо

59
Фото ілюстративне
Фото ілюстративне
Україна виставила на аукціон елітний автомобіль Maybach та 20 колекційних годинників колаборанта Віктора Медведчука. Усі продажі заарештованого майна здійснюються на платформі «Прозорро.Продажі», зараз стартував процес відбору компанії, яка займеться реалізацією майна Медведчука на цьому майданчику.
Про це повідомило Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 5 квітня. Вже визначено термін проведення конкурсного відбору для юридичних осіб, які здійснюватимуть реалізацію заарештованих активів:
  • заявки від потенційних продавців приймаються до 19 квітня;
  • результати конкурсу будуть оголошені 25 квітня на засіданні Комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію заарештованих активів.
Дата проведення самого аукціону наразі невідома. Оцінна вартість майна поки що не розголошується, на момент виходу матеріалу АРМА ще не оприлюднила детальний опис лотів.
Читайте також
Проте відомо, що Медведчук вказував у своїй декларації автомобіль Maybach S650 2019 випуску. Також у документі було згадано більше десяти елітних наручних годинників марок Rolex, Breguet. Ще 20 таких аксесуарів було записано на дружину Медведчука Оксану Марченко.
Це вже не вперше, коли Україна продає заарештоване майно Медведчука. Наприклад, яхта зрадника Royal Romance стала першим активом, заарештованим за кордоном, але проданим на українському державному аукціоні.
Оцінка Royal Romance перевищує $200 мільйонів. Ця 5-палубна яхта довжиною 92,5 метра була збудована відомою нідерландською суднобудівною компанією Feadship. На судні, серед іншого, є ліфт та 12-метровий басейн, що переходить у водоспад. Одночасно на яхті можуть перебувати 14 гостей та 22 члени екіпажу.
Читайте також
Медведчук, за даними правоохоронців, володіє судном через компанію Fregata Marine Ltd, зареєстровану на Маршаллових островах і пов’язану з його дружиною Оксаною Марченко. Спочатку Royal Romance була конфіскована хорватською владою.
За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.