Елітний Maybach та колекційні годинники Медведчука пустять з молотка: що відомо — Finance.ua

Елітний Maybach та колекційні годинники Медведчука пустять з молотка: що відомо Сьогодні 17:32

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Україна виставила на аукціон елітний автомобіль Maybach та 20 колекційних годинників колаборанта Віктора Медведчука. Усі продажі заарештованого майна здійснюються на платформі «Прозорро.Продажі», зараз стартував процес відбору компанії, яка займеться реалізацією майна Медведчука на цьому майданчику.

Про це повідомило Агентство з розшуку та менеджменту активів ( АРМА ) 5 квітня. Вже визначено термін проведення конкурсного відбору для юридичних осіб, які здійснюватимуть реалізацію заарештованих активів:

заявки від потенційних продавців приймаються до 19 квітня;

результати конкурсу будуть оголошені 25 квітня на засіданні Комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію заарештованих активів.

Дата проведення самого аукціону наразі невідома. Оцінна вартість майна поки що не розголошується, на момент виходу матеріалу АРМА ще не оприлюднила детальний опис лотів.

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Maybach S650 2019 випуску. Також у документі було згадано більше десяти елітних наручних годинників марок Rolex, Breguet. Ще 20 таких аксесуарів було записано на дружину Медведчука Оксану Марченко. Проте відомо, що Медведчук вказував у своїй декларації автомобільвипуску. Також у документі було згадано більше десяти елітних наручних годинників марок. Ще 20 таких аксесуарів було записано на дружину Медведчука Оксану Марченко.

Це вже не вперше, коли Україна продає заарештоване майно Медведчука. Наприклад, яхта зрадника Royal Romance стала першим активом, заарештованим за кордоном, але проданим на українському державному аукціоні.

Оцінка Royal Romance перевищує $200 мільйонів. Ця 5-палубна яхта довжиною 92,5 метра була збудована відомою нідерландською суднобудівною компанією Feadship. На судні, серед іншого, є ліфт та 12-метровий басейн, що переходить у водоспад. Одночасно на яхті можуть перебувати 14 гостей та 22 члени екіпажу.

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Медведчук, за даними правоохоронців, володіє судном через компанію Fregata Marine Ltd, зареєстровану на Маршаллових островах і пов’язану з його дружиною Оксаною Марченко. Спочатку Royal Romance була конфіскована хорватською владою.

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