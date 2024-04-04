Fiat 500L Папи Римського виставили на аукціон — Finance.ua

Fiat 500L Папи Римського виставили на аукціон Сьогодні 05:34 — Технології&Авто

Fiat 500L Папи Римського виставили на аукціон

Аукціон Sotheby’s продає Fiat 500L, яким Папа Франциск користувався у Нью-Йорку у 2015 році.

Як видно на кадрах поїздки, на субкомпактному мінівені Понтифік прибув на П’яту авеню. Потім він пересів на модифікований Jeep, щоб його було краще видно присутнім.

За даними Sotheby’s, Fiat 500L Папі Франциску надала компанія Fiat Chrysler Automobiles. 2016 року автомобіль з’являвся на параді на честь Дня Святого Патрика. Потім Архієпископат Нью-Йорка продав мінівен на аукціоні на підтримку католицьких організацій, утворень та гуманітарних служб. Тоді вдалося отримати 82 000 доларів. Наразі практично новий Fiat 500L планують продати за 100 000 доларів.

На одометрі мінівена всього 1244 км. Кузов пофарбований у колір сірий металік із хромованими вставками та чорними орнаментами. У салоні — шкіряні передні сидіння з підігрівом та аудіосистема із шістьма динаміками. З конвеєра Fiat 500L оснащений двозонним клімат-контролем та інформаційно-розважальною системою Uconnect з 5- або 6,5-дюймовим екраном. Також є дзеркало заднього виду з автозатемненням.

Під капотом 1,4-літровий чотирициліндровий турбомотор віддачею 162 к.с. та 250 Нм крутного моменту. Коробка — шестиступінчаста автоматична. Привід — передній.

У комплекті з мінівеном покупець отримає старий договір купівлі-продажу. Попереднім власником у документах зазначено Архієпископію Нью-Йорка.

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