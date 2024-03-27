АРМА торік розшукало активів на понад 200 мільярдів гривень — Finance.ua

АРМА торік розшукало активів на понад 200 мільярдів гривень Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

АРМА торік розшукало активів на понад 200 мільярдів гривень

Національне агентство України з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) торік виявило в Україні активів на 100 млрд грн і стільки ж — за кордоном.

Такі дані звіту за підсумками діяльності Нацагентства у 2023 році оприлюднила в Телеграмі його голова Олена Дума.

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«У 2023 році АРМА сумарно в Україні виявило та розшукало грошових цінностей, корпоративних прав та об'єктів нерухомості на понад 100 млрд грн і стільки ж за кордоном», — йдеться у звіті.

Зокрема, упродовж року було виявлено активів на 3,56 млрд грн, $312,5 млн та 194,2 млн євро.

Станом на кінець 2023 року загальний обсяг грошових активів в управлінні АРМА сягнув 5,7 млрд грн.

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Інспектори АРМА розшукали також 53 млрд грн у корпоративних правах і 5 837 об'єктів нерухомості.

Як повідомлялося, дохід Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), від депозитів та придбання військових облігацій у 2023 році становив 392 млн грн.

Укрінформ За матеріалами:

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