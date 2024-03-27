АРМА торік розшукало активів на понад 200 мільярдів гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

АРМА торік розшукало активів на понад 200 мільярдів гривень

Казна та Політика
19
АРМА торік розшукало активів на понад 200 мільярдів гривень
АРМА торік розшукало активів на понад 200 мільярдів гривень
Національне агентство України з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) торік виявило в Україні активів на 100 млрд грн і стільки ж — за кордоном.
Такі дані звіту за підсумками діяльності Нацагентства у 2023 році оприлюднила в Телеграмі його голова Олена Дума.
Читайте також
«У 2023 році АРМА сумарно в Україні виявило та розшукало грошових цінностей, корпоративних прав та об'єктів нерухомості на понад 100 млрд грн і стільки ж за кордоном», — йдеться у звіті.
Зокрема, упродовж року було виявлено активів на 3,56 млрд грн, $312,5 млн та 194,2 млн євро.
Станом на кінець 2023 року загальний обсяг грошових активів в управлінні АРМА сягнув 5,7 млрд грн.
Читайте також
Інспектори АРМА розшукали також 53 млрд грн у корпоративних правах і 5 837 об'єктів нерухомості.
Як повідомлялося, дохід Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), від депозитів та придбання військових облігацій у 2023 році становив 392 млн грн.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.