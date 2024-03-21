Бельгія підтримала пропозицію ЄС закупити на активи рф зброю для України — Finance.ua

Бельгія підтримала пропозицію ЄС закупити на активи рф зброю для України Сьогодні 15:15

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо підтримав пропозицію Європейського союзу використовувати мільярди євро прибутку від заморожених російських фінансових активів для закупівлі зброї для України.

Про це повідомляє Reuters.

«Це гарна пропозиція. Я думаю, що це розумний спосіб зробити це. Я думаю, що ідея спрямувати ці кошти переважно на закупівлю зброї має повний сенс», — сказав він.

Єврокомісія цього тижня запропонувала вилучити прибуток — за оцінками, 2,5−3,0 мільярда євро (2,7−3,3 мільярда доларів) на рік — із російських активів, заморожених у Європі після вторгнення москви в Україну, та перевести близько 90% до Києва.

Активи заморожені центральними депозитаріями ЄС, переважно бельгійською Euroclear.

Згідно з пропозицією Єврокомісії, 90% прибутку буде спрямовано через фонд Європейського фонду миру на закупівлю зброї для України. Решта коштів підуть на відновлення і реконструкцію.

Україна також отримає податок, який бельгійський уряд нараховує на прибуток. На 2024 рік він становитиме 1,7 мільярда євро, з яких 1,5 мільярда євро буде виплачено цього року.

Таким чином, загальний фінансовий внесок в Україну від заморожених російських активів у ЄС може скласти близько 4,0−4,5 мільярда євро цього року.

Конфіскація заморожених активів рф

Наприкінці лютого глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що «пора розпочати розмову про використання прибутку від заморожених російських активів для спільної закупівлі військової техніки для України».

За словами високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, досі можливість використання прибутку розглядалася як підтримка відновлення України, втім, останнім часом головним питанням стало запобігання подальшим руйнуванням.

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