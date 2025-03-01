Електромобілі BMW отримають збільшений запас ходу та швидкість зарядки завдяки новій системі eDrive — Finance.ua

Електромобілі BMW отримають збільшений запас ходу та швидкість зарядки завдяки новій системі eDrive Сьогодні 01:12 — Технології&Авто

Електромобілі BMW отримають збільшений запас ходу та швидкість зарядки завдяки новій системі eDrive

Компанія BMW стверджує, що завдяки своїй системі eDrive шостого покоління досягла величезного прогресу в технологіях електромобілів. Ця нова система, яка буде представлена ​​в майбутніх електромобілях Neue Klasse, обіцяє збільшити запас ходу та швидкість зарядки, а також покращити загальну ефективність.

Про це пише ArenaEV.

Що покращили

Одним із ключових покращень є новий акумулятор. BMW переробила свої акумуляторні батареї, упакувавши на 20% більше енергії в той самий простір.

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Поєднайте це з новою технологією 800 В, і ви отримаєте на 30% швидший час заряджання та 30% збільшення діапазону. Деякі моделі можуть навіть перевищувати ці цифри.

Батареї також будуть здатні до двосторонньої зарядки. Ці зміни важливі, оскільки вони вирішують два головних питання, які хвилюють людей щодо електромобілів: як далеко вони можуть проїхати на зарядці та скільки часу потрібно для підзарядки.

Продуктивністю батареї керує BMW Energy Master, блок управління, розроблений і виготовлений BMW. Цей пристрій контролює потік електроенергії до двигуна та інших систем і працює як з високовольтними, так і з низьковольтними джерелами живлення.

Розробляючи як апаратне, так і програмне забезпечення самостійно, BMW має повний контроль, дозволяючи робити оновлення та вдосконалення в реальному часі за допомогою дистанційного оновлення програмного забезпечення.

Оновлені електродвигуни

BMW також використовує інший підхід до дизайну електродвигуна. Хоча вони дотримуються своєї конструкції синхронного двигуна з електричним збудженням (EESM) для його ефективності та потужності, вони також додають асинхронні двигуни (ASM) до лінійки Neue Klasse. Двигуни ASM менші та дешевші.

Ця стратегія дозволяє BMW налаштовувати свої електричні силові агрегати для різних автомобілів, пропонуючи моделі з одним, двома, трьома або навіть чотирма електродвигунами.

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EESM також було оновлено для системи Gen6, перероблено для системи 800 В і вдосконалено завдяки кращому охолодженню та меншій вазі. Компанія скоротила втрати енергії на 40%, витрати на 20%, а вагу на 10% порівняно з попередньою моделлю xDrive.

BMW також продумано підходить й до самого процесу виробництва. Заводи зі складання акумуляторів будуються поблизу автозаводів у кількох країнах, включаючи Угорщину, Китай, Мексику та Сполучені Штати. Ця стратегія допомагає забезпечити виробництво та спрощує логістику.

BMW також вирішує важливу проблему переробки акумуляторів. Вони співпрацюють із SK-TES, щоб відновити цінні матеріали, такі як кобальт, нікель і літій, зі старих батарей і повторно їх використовувати. Вони також працюють над новими методами прямої переробки для повторного використання матеріалів із виробництва батарей і старих батарей.

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