Alfa Romeo готує електричний аналог BMW X6 — Finance.ua

Alfa Romeo готує електричний аналог BMW X6 Сьогодні 04:09 — Технології&Авто

Alfa Romeo готує електричний аналог BMW X6

Нова Alfa Romeo Giulia дебютує в 2026 році та кардинально зміниться. Седан перетворять на електрокросовер.

Про це повідомив СЕО Alfa Romeo Санто Фічілі в інтерв’ю французькому сайту L’Argus.

За його словами, електромобіль Alfa Romeo Giulia отримає абсолютно новий тип кузова. Він буде купе-кросовером зі стрімким силуетом, тобто електричним аналогом BMW X6. Конкурентами моделі будуть Tesla Model Y, Audi Q6 e-tron Sportback та Porsche Macan.

В основі авто лежить платформа Stellantis STLA Large

Подробиці Alfa Romeo Giulia нового покоління тримають у секреті. Відомо, що в основі моделі лежатиме платформа Stellantis STLA Large, яку використовують новий Dodge Charger та електрокросовер Jeep Wagoneer S. Авто стане довшим та ширшим.

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Ця архітектура підтримує силові установки на 400 та 800 вольтів з одним або двома моторами потужністю від 200 до 900 к. с. Топова версія моделі зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 2 с.

Санто Фічілі зазначив, що платформа STLA Large допускає гібридні установки, проте наразі такі версії Alfa Romeo Giulia не плануються. Також відомо, що електрокар отримає проєкцію на лобове скло з доповненою реальністю, активні стабілізатори та систему напівавтономного руху другого рівня.

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