BMW показала електромобіль нового покоління (фото) — Finance.ua

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BMW показала електромобіль нового покоління (фото)

Технології&Авто
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BMW показала електромобіль нового покоління (фото)
BMW показала електромобіль нового покоління (фото)
BMW M3 уперше стане електромобілем. Потужний седан вийде на ринок у 2026 році, але зовсім скоро дебютує передсерійна версія моделі. Її фото опублікували на сайті Cochespias.
Спортивний електромобіль BMW назвуть M3 EV або ж i3 M. На фото він у камуфляжі, проте видно, що його зовнішність витримана в новому стилі.
BMW показала електромобіль нового покоління (фото)
Новий BMW M3 вирізняється рубаним дизайном із тоненькою решіткою радіатора в дусі моделі 2002 70-х. У нього розширені крила, вузькі фари та оригінальні ліхтарі, а бокові вікна не мають рамок. Седан збереже обвіс і задній спойлер, а концепт отримав ще й оригінальні колісні диски з підсвіткою.
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У салоні на всю ширину передньої панелі розтягнутий вузький екран, також є великий тачскрін. Крім того, встановлено спортивні крісла із карбоновим каркасом. В оздобленні переважає алькантара.
BMW показала електромобіль нового покоління (фото)
Очікується, що електромобіль BMW M3 збудують на новій платформі Neue Klasse і він отримає чотиримоторну установку потужністю 1360 сил (1 Мегават). 800-вольтне електрообладнання дозволить швидку зарядку: поповнити запас ходу на 300 км можна буде за 10 хвилин. Варто відзначити, що бензиновий седан BMW M3 залишиться в лінійці.
За матеріалами:
Фокус
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