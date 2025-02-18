BMW показала електромобіль нового покоління (фото) — Finance.ua

BMW показала електромобіль нового покоління (фото) Сьогодні 02:11 — Технології&Авто

BMW показала електромобіль нового покоління (фото)

3 уперше стане електромобілем. Потужний седан вийде на ринок у 2026 році, але зовсім скоро дебютує передсерійна версія моделі. Її фото BMW Mуперше стане електромобілем. Потужний седан вийде на ринок у 2026 році, але зовсім скоро дебютує передсерійна версія моделі. Її фото опублікували на сайті Cochespias.

Спортивний електромобіль BMW назвуть M 3 EV або ж i3 M. На фото він у камуфляжі, проте видно, що його зовнішність витримана в новому стилі.

Новий BMW M 3 вирізняється рубаним дизайном із тоненькою решіткою радіатора в дусі моделі 2002 70-х. У нього розширені крила, вузькі фари та оригінальні ліхтарі, а бокові вікна не мають рамок. Седан збереже обвіс і задній спойлер, а концепт отримав ще й оригінальні колісні диски з підсвіткою.

У салоні на всю ширину передньої панелі розтягнутий вузький екран, також є великий тачскрін. Крім того, встановлено спортивні крісла із карбоновим каркасом. В оздобленні переважає алькантара.

Очікується, що електромобіль BMW M 3 збудують на новій платформі Neue Klasse і він отримає чотиримоторну установку потужністю 1360 сил (1 Мегават). 800-вольтне електрообладнання дозволить швидку зарядку: поповнити запас ходу на 300 км можна буде за 10 хвилин. Варто відзначити, що бензиновий седан BMW M 3 залишиться в лінійці.

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