Експорт турецьких товарів військового призначення до росії та її країн-сусідів зріс утричі, до $158 млн — FT Сьогодні 04:38 — Світ

Експорт турецьких товарів військового призначення до росії та її країн-сусідів зріс утричі, до $158 млн — FT

Експорт турецьких товарів, які необхідні військовій машині росії, різко зріс цього року. Ситуацію посилює стурбованість США та їх союзників тим, що країна виступає як канал для постачання секретної продукції від своїх власних виробників.

Про це пише Financial Times.

За перші девʼять місяців року Туреччина повідомила про експорт 45 товарів, які США вважають «високопріоритетними» для росії та пʼяти пострадянських країн, на суму $158 млн. Це втричі перевищує рівень, зафіксований за той же період 2022 року, коли почалася війна в Україні.

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Відповідно до аналізу FT митної бази даних Trade Data Monitor, середня цифра за 2015−2021 роки становила $28 млн.

45 категорій товарів, у тому числі такі товари, як мікрочіпи, обладнання звʼязку та такі деталі, як оптичні приціли, підлягають експортному контролю США, ЄС, Японії та Великої Британії, спрямованому на запобігання їх ввезенню до росії. Але їх можна обійти, якщо компанії використовують посередницькі структури приховування свого кінцевого пункту призначення.

Імпорт високопріоритетних товарів Туреччиною з країн «Великої сімки» цього року зріс на понад 60% порівняно з аналогічними періодами з 2015 по 2021 рік і становив майже $500 млн.

Офіційні дані з Туреччини показали зростання декларацій про експорт пріоритетних товарів до Азербайджану, Грузії, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, проте статистичні відомства цих країн не зафіксували відповідного зростання імпорту.

На думку аналітиків, ці розбіжності дозволяють припустити, що товари, які, за заявою Туреччини, призначалися для посередників, натомість транспортувалися безпосередньо до росії.

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Казахстан зафіксував імпорт високопріоритетних товарів з Туреччини на суму $6,1 млн. за рік до вересня, але дані Туреччини показують, що експорт цих товарів до Казахстану склав $66 млн за той же період.

За оцінками США та ЄС, росія використовує ці товари у своїх крилатих ракетах, безпілотниках та вертольотах.

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